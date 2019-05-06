Утверждено расписание Кубка мира по биатлону

Как сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU), накануне был официально утвержден календарь этапов Кубка мира на новый сезон и чемпионат мира 2020 года.

"Стреляющие лыжники" начнут сражения 30 ноября 2019 года в шведском Эстерсунде, который в прошлом сезоне принимал мировое первенство.

Далее этапы примут австрийский Хохфильцен, французский Анси, немецкие Оберхоф и Рупольдинг, словенская Поклюка, чешское Нове-Место и норвежский Холменколлен. К слову, этап в Норвегии (согласно календарю он стартует 22 марта 2020 года) станет заключительным в борьбе за Хрустальные глобусы.

Что касается чемпионата мира, то мировое первенство запланировано с 13 по 23 февраля 2020 года в итальянском Антхольце.

Напомним, что первый сбор национальной команды России в рамках подготовки к новому сезону начнется уже совсем скоро - 14 мая команда соберется в Алтайском крае.