В Аргентине посетители сломавшегося аттракциона провели над землей 4 часа

В парке развлечений аргентинской провинции Сан-Хуан сломался аттракцион под названием "Молот". Он застрял вместе с людьми в самой высокой точке - в 20 метрах над землей.
В результате посетители этого аттракциона - 36 человек - были вынуждены провести в воздухе четыре часа. Причем, некоторые оказались в положении головой вниз, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал TN.
Всех людей с аттракциона эвакуировали пожарные, никто не пострадал. Сейчас уполномоченные органы проверяют документацию парка и лицензии.
Pánico en San Juan: se rompió un juego del parque de diversiones y quedó gente suspendida en el aire https://t.co/2juBMYdIDk pic.twitter.com/mJjzYZCSK5— elsanrafaelino (@sanrafaelinonew) 5 мая 2019 г.