В Аргентине посетители сломавшегося аттракциона провели над землей 4 часа

В парке развлечений аргентинской провинции Сан-Хуан сломался аттракцион под названием "Молот". Он застрял вместе с людьми в самой высокой точке - в 20 метрах над землей.

В результате посетители этого аттракциона - 36 человек - были вынуждены провести в воздухе четыре часа. Причем, некоторые оказались в положении головой вниз, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал TN.

Всех людей с аттракциона эвакуировали пожарные, никто не пострадал. Сейчас уполномоченные органы проверяют документацию парка и лицензии.