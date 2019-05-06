В Берлине вандалы осквернили памятник "Скорбящая мать"

Вандалы осквернили монумент "Скорбящая мать", расположенный на территории мемориала в Трептов-парке Берлина. По данным Посольства России в Германии, инцидент произошел четвертого мая.

Уточняется, что неизвестные злоумышленники облили памятник машинным маслом. Местная полиция была оповещена о произошедшем. "Вызывает возмущение надругательство над монументом накануне 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - подчеркивается в сообщении Посольства РФ, пишет ТАСС.

Памятник "Скорбящая мать" представляет собой фигуру коленопреклоненной женщины, символизирующей скорбящую о своих сыновьях мать.