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Рубрика: В мире

В Берлине вандалы осквернили памятник "Скорбящая мать"

Вандалы осквернили монумент "Скорбящая мать", расположенный на территории мемориала в Трептов-парке Берлина. По данным Посольства России в Германии, инцидент произошел четвертого мая.

Вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям в Вене

Уточняется, что неизвестные злоумышленники облили памятник машинным маслом. Местная полиция была оповещена о произошедшем. "Вызывает возмущение надругательство над монументом накануне 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - подчеркивается в сообщении Посольства РФ, пишет ТАСС.

Памятник "Скорбящая мать" представляет собой фигуру коленопреклоненной женщины, символизирующей скорбящую о своих сыновьях мать.

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