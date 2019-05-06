В Госдуме оценили идею "обезлюдить Донбасс"

В парламенте РФ прокомментировали предложение украинского политика Семена Семенченко "обезлюдить Донбасс".

Ранее депутат Рады от партии "Самопомощь" выдвинул такую идею в ходе интервью.

- Политик Семенченко - это результат пятилетней майданизации Украины. И что же мы видим - откровенный нацизм, достижение своих целей любыми способами, - заявил в комментарии РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

- Вот они, новые герои Украины - те, кто еле ноги унес с поля боя на Донбассе, теперь с пеной у рта и с нацистскими нашивками на рукаве предлагают фактическое уничтожение населения целого региона, - добавил парламентарий, выразив удивление, что Украина при этом жалуется на агрессию.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в свою очередь, поделился мнением, что от проводимой Киевом политики "обезлюдит" не только Донбасс, но и вся Украина, народ которой устал от братоубийственной войны.

- Непрекращающиеся ни на день обстрелы неподконтрольных Киеву территорий, их экономическая блокада, включая лишение пенсий и социальных пособий проживающих там людей, - действия именно в этом направлении, - добавил сенатор.