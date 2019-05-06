В Кремле оценили работу Бабича

В Кремле довольны работой Михаила Бабича на посту посла России в Беларуси, решение его отозвать - кадровое решение президента, которое принимается в соответствии с целесообразностью.

На вопрос журналистов о том, правда ли Бабич может якобы стать советником главы государства "по Донбассу", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Мы никогда не занимаемся анонсированием кадровых решений президента. Если и когда они последуют, мы незамедлительно вас проинформируем".

На вопрос о том, довольны ли работой Бабича на посту посла России в Беларуси, Песков ответил "да". А на вопрос, почему тогда отозвали, пояснил: "Это кадровое решение президента, которое принимается в соответствии с целесообразностью". "Это решение главы государства", - подчеркнул он.

Бабич недолго проработал на посту посла России в Беларуси, заметил представитель Кремля, "но за непродолжительный срок достаточно много было сделано". "Отношения России и Беларуси сохраняют союзнический характер. Союзное государство - это особое измерение, которое доминирует в отношениях между Москвой и Минском", - подчеркнул он.