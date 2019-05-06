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06.05.2019 13:33
Рубрика: Власть

В Кремле призвали дождаться итогов работы комиссии по аварии в Шереметьево

Текст: Кира Латухина
Президент продолжает получать доклады по ситуации с аварией самолета в Шереметьево. Чтобы делать выводы и принимать решения, нужно сначала дождаться официальных итогов работы комиссии, а не ориентироваться на эмоциональный фон в соцсетях, подчеркнули в Кремле.

Сегодня глава государства работает в Москве. В Кремле уже сообщали, что вчера Владимир Путин получал доклады о происходящем в Шереметьево и выразил соболезнования.

"Президент дал необходимые поручения по проведению расследования, а главное - по оказанию помощи пострадавшим", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня президент продолжает получать в рабочем режиме доклады о том, что происходит", - уточнил он.

Фото: REUTERS
Обнаружены "черные ящики" сгоревшего в Шереметьево самолета

На вопрос о том, нужно ли приостановить полеты "Сухой Суперджет 100" после трагедии в Шереметьево, Песков ответил, что "это не прерогатива президента принимать решения в пользу приостановки или продолжения полетов той или иной модели или марки". "Это могут делать только специалисты или специальные авиационные органы", - уточнил он.

"Пока решений на этот счет не принималось", - пояснил представитель Кремля. "Кроме того, нужно дождаться официальных заключений комиссии, что именно стало причиной этого авиационного происшествия", - добавил он.

На вопрос про объявление траура, Песков сказал: "В настоящий момент я не располагаю информацией, чтобы это обсуждалось".

Комментируя призыв СПЧ наградить бортпроводников, пресс-секретарь главы государства заметил, что в Кремль с этим пока не обращались. "Абсолютно понятен эмоциональный фон, - сказал он. - Но здесь нельзя руководствоваться фоном в соцсетях. Только теми выводами, которые сделает комиссия".

Власть Работа власти Госуправление Президент Администрация Президента Аварийная посадка самолета в Шереметьево
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