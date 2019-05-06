В ночь на вторник ожидается обильный звездный дождь

В ночь на вторник, 7 мая, на юго-востоке столицы ожидается высокоактивный метеорный поток. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

По данным специалистов, увидеть можно будет до 50 метеоров в час во время пика метеорного потока Майские Аквариды. Новолуние не помешает наблюдениям, но чтобы лучше рассмотреть красивое зрелище, желательно смотреть на звездное небо невысоко от горизонта подальше от городских огней. Особенностью потока является огромная скорость метеоров, связано это с тем, что метеорные частицы потока движутся навстречу Земле, таким образом, взаимная скорость частиц и Земли в ее движении вокруг Солнца складываются. В результате скорость частиц относительно Земли составляет более 230 тысяч километров в час.

Как ожидается, наиболее ярким "звездопад" будет в период с 2:00 до 4:00 по московскому времени. Как отмечают метеорологи, в этот период времени в столичном регионе ожидается ясная погода, более того, восход солнца пройдет в 4:33.

Напомним, что источником Майских Акварид является пылевой след, оставшийся от кометы Галлея, сквозь который проходит Земля ежегодно в апреле-мае и октябре. В последний раз эту комету наблюдали в 1986 году, а следующий ее прилет ожидают через 75 лет - в 2061 году.