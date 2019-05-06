В штабе Зеленского заявили о продолжении курса Порошенко

Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш рассказал, что новая администрация будет продолжать курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.

С таким заявлением Юраш выступил в эфире телеканала NewsOne, отметив, что это не какой-то сюрприз, во время всей предвыборной кампании все представители команды Зеленского не раз заявляли, что Украина продолжит курс на евроатлантическое сообщество.

"Мы повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся, более того, мы планируем его всячески поддерживать", - цитирует РИА Новости. Юраш также отметил, что сейчас в штабе нового президента идет активная подготовка его внешней политики в первые сто дней после вступления в должность. Однако содержание этого вопроса он отказался озвучивать, отметив, что позже это сделает сам Зеленский.

Напомним, третьего мая в официальной газете "Правительственный курьер" были опубликованы результаты выборов президента Украины. С этого момента победитель второго тура голосования Владимир Зеленский считается избранным президентом, а также начался отсчет 30 дней, в течение которых должна состояться церемония инаугурации избранного главы государства.

По итогам второго тура выборов Владимир Зеленский набрал 73,22 процента голосов. За его соперника Петра Порошенко проголосовали 24,45 процента избирателей.