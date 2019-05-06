Новости

СМИ: В Boeing давно знали о проблемах с датчиками на самолетах 737 MAX 08:25
Ространснадзор проведет проверки после авиапроисшествия в Шереметьево 08:08
Ученые назвали простой способ предотвратить раннюю смерть 08:01
Семьи погибших при аварии в Шереметьево получат по миллиону рублей 07:55
Сегодня в Москве ожидается +24 07:52
Ким Чен Ын намерен встретиться с Абэ 07:44
В штабе Зеленского заявили о продолжении курса Порошенко 07:38
В Забайкалье назвали ущерб сельскому хозяйству от природных пожаров 07:18
"Аэрофлот" и Шереметьево помогут родственникам жертв ЧП с SSJ-100 07:00
В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево 06:58
СМИ: Китай может отменить торговые переговоры с США из-за угроз Трампа 06:53
В Югре обрушилась часть дороги 06:51
Китайский фондовый рынок упал на фоне разногласий с США 06:45
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 1,5 километра 06:41
В Якутске мальчик погиб на детской площадке под упавшей конструкцией 06:11
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня 06:04
ВВС Израиля ликвидировали одного из командиров ХАМАС 05:34
В Забайкалье проверят информацию о драке с участием полицейских 05:07
По Верхней Пышме проехали "Зверобой", "Студебеккер" и Т-34 05:00
Пограничники РФ и США могут возобновить тренировки в Тихом океане 04:44
США направят авианосную группу "в качестве сигнала" для Ирана 04:32
В Аргентине посетители сломавшегося аттракциона провели над землей 4 часа 04:06
Опубликован список выживших пассажиров рейса Москва-Мурманск 03:34
Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в Шереметьево 03:26
За неделю 26 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ 02:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
06.05.2019 07:38
Рубрика: В мире

В штабе Зеленского заявили о продолжении курса Порошенко

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш рассказал, что новая администрация будет продолжать курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.

С таким заявлением Юраш выступил в эфире телеканала NewsOne, отметив, что это не какой-то сюрприз, во время всей предвыборной кампании все представители команды Зеленского не раз заявляли, что Украина продолжит курс на евроатлантическое сообщество.

Фото: EPA
Верховная рада ставит избранному президенту Украины свои условия

"Мы повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся, более того, мы планируем его всячески поддерживать", - цитирует РИА Новости. Юраш также отметил, что сейчас в штабе нового президента идет активная подготовка его внешней политики в первые сто дней после вступления в должность. Однако содержание этого вопроса он отказался озвучивать, отметив, что позже это сделает сам Зеленский.

Напомним, третьего мая в официальной газете "Правительственный курьер" были опубликованы результаты выборов президента Украины. С этого момента победитель второго тура голосования Владимир Зеленский считается избранным президентом, а также начался отсчет 30 дней, в течение которых должна состояться церемония инаугурации избранного главы государства.

По итогам второго тура выборов Владимир Зеленский набрал 73,22 процента голосов. За его соперника Петра Порошенко проголосовали 24,45 процента избирателей.

В мире экс-СССР Украина Выборы президента Украины-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
Пилоты назвали причину пожара в SSJ 100
Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в Шереметьево
США направят авианосную группу "в качестве сигнала" для Ирана
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня