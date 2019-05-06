В США число жертв взрыва на химзаводе увеличилось до трех

Пятничный взрыв на химическом заводе в Уокигане (штат Иллинойс) унес жизни трех человек. Ранее сообщалось о двух погибших.

По словам начальника городской пожарной службы Стивена Лензи, один из раненых скончался в больнице, тела еще двух человек ранее были обнаружены на месте ЧП. Сейчас продолжаются поиски еще одного пострадавшего, пишет ТАСС.

Предприятие AB Specialty Silicones, на котором прогремел взрыв, расположено в 64 км севернее Чикаго. На заводе выпускают химические вещества, содержащие кремний. Предварительный ущерб от взрыва и последующего пожара превысил миллион долларов. Причины ЧП пока не установлены.