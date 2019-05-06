В WhatsApp может появиться долгожданная функция звонков

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp работают над внедрением функции голосовых вызовов в web-версию приложения. Об этом сообщает WABetaInfo.

Согласно источнику, возможность совершать звонки появится в главном меню чата.

Если информация подтвердится, подобное решение будет очень полезным для людей, которые большую часть времени работают, не отходя от компьютера.

Конкретные сроки реализации нововведения не называются, но в сети уже появились скриншоты тестовых билдов программы, поэтому обновление может состояться уже очень скоро.

WhatsApp working on voice calls feature in its web app https://t.co/WPpipJ8l5N pic.twitter.com/wrKA39c2C6 — Matt Navarra (@MattNavarra) 28 апреля 2019 г.

Что же касается видеосвязи, то данная функция пребывает в альфа-стадии разработки, и говорить о ней пока еще рано.