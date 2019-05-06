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В WhatsApp может появиться долгожданная функция звонков

06.05.2019,  
14:45
Текст:  Богдан Бобров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp работают над внедрением функции голосовых вызовов в web-версию приложения. Об этом сообщает WABetaInfo.

Согласно источнику, возможность совершать звонки появится в главном меню чата.

Если информация подтвердится, подобное решение будет очень полезным для людей, которые большую часть времени работают, не отходя от компьютера.

Конкретные сроки реализации нововведения не называются, но в сети уже появились скриншоты тестовых билдов программы, поэтому обновление может состояться уже очень скоро.

Что же касается видеосвязи, то данная функция пребывает в альфа-стадии разработки, и говорить о ней пока еще рано.

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