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06.05.2019 17:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Чужая крыша на даче

Верховный суд разобрал спор о постройках на участке
Текст: Наталья Козлова
Снести сарай, хозяйственный блок и убрать забор между участками потребовал в суде гражданин, обиженный на собственников соседнего с ним дачного участка. Спор между соседями по дачному поселку, начавшись в райсуде Башкирии, в итоге дошел до Верховного суда РФ, который и расставил все точки над "i".
По мнению Верховного суда РФ, местные суды так и не разрешили спор между соседями по дачным участкам. Фото: Сергей Михеев По мнению Верховного суда РФ, местные суды так и не разрешили спор между соседями по дачным участкам. Фото: Сергей Михеев
По мнению Верховного суда РФ, местные суды так и не разрешили спор между соседями по дачным участкам. Фото: Сергей Михеев

Если посмотреть на судебную статистику последних лет, то можно увидеть, что подобные споры между соседями встречаются очень часто. Поэтому разъяснение действующих в таких "соседских" конфликтах норм права может оказаться важным.

Наша история началась с иска гражданина. Истец потребовал обязать соседей добровольно снести то, что они построили на своем участке. Судя по иску, семья соседей истца возвела забор между участками на расстоянии в 25 сантиметров от его дома, построили сарай и хозяйственный блок "в непосредственной близости" от его дома.

Споры о постройках, которые чем-то мешают соседям по дачным участкам, могут закончиться тем, что суд предложит их перестроить или даже снести

Такое расположение построек, заявил в суде истец, нарушает его права. Зимой снег, который скапливается на кровле сарая и хозблока, сползает в сторону его дома и участка, что создает "угрозу жизни и здоровью людей, причиняя ущерб имуществу, а также создает угрозу пожарной безопасности". Даже забор раздражает соседа. Забор, судя по иску, "приводит к скапливанию снега между забором и стеной жилого дома".

Решением Уфимского районного суда в иске недовольному соседу было отказано. Более того, по решению райсуда с истца суд взыскал 15 тысяч рублей в пользу фирмы, которая проводила экспертизу. Тот попытался оспорить отказное решение в Верховном суде Республики Башкортостан. И опять неудачно. Апелляция не только оставила в силе решение суда первой инстанции, но и взыскала с истца уже 25 тысяч рублей - столько стоила экспертиза в кадастровом центре.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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После проигрышей гражданин дошел до Верховного суда РФ и попросил отменить все отказные решения.

Высокая инстанция проверила материалы дела. По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, при рассмотрении этого спора были допущены нарушения.

Судя по материалам дела, два соседских участка, о которых идет речь в этом деле, практически одинаковы. На участке ответчика возведен забор из профилированного листа, деревянный сарай и металлический хозяйственный блок.

Местные суды, когда рассматривали это дело, использовали Гражданский кодекс (статьи 209, 263) и Земельный кодекс (статья 40). Оба суда, отказывая истцу в его требованиях, исходили из того, что спорные строения были возведены на участке соседей "с соблюдением требований о целевом назначении земельного участка". По мнению башкирских судей, когда истец требовал сноса построенных объектов, то он "не обосновал необходимость и соразмерность защиты своего права исключительно путем сноса возведенных ответчиками строений".

А еще местные суды сослались на заключение строительно-технической экспертизы и заявили, что "имеются варианты технического решения устранения выявленных нарушений, не связанные со сносом хозяйственного блока". По мнению экспертов, можно было сделать противопожарную стену между домом истца и хозяйственным блоком, можно переделать конструкцию крыши хозблока с двухскатной на односкатную, чтобы снег падал, а дождь лился на сторону ответчиков.

Но перечислив все это, удивился Верховный суд РФ, местные суды все же сделали вывод о том, что эксплуатация хозяйственного блока "несет угрозу жизни и здоровью граждан", так как крыша у хозяйственного блока двухскатная и в сезон обильных осадков с крыши может лить вода и падать снег. Осадки могут подмочить стену жилого дома истца. Ну а уж это может "повлечь за собой" нарушение конструкций. И наконец, в случае возникновения пожара огонь может легко перекинуться на соседние постройки.

Фото: iStock
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Верховный суд РФ заявил, что с постановлением апелляции он не может согласиться, и объяснил, по каким основаниям.

Суд начал с 304 статьи Гражданского кодекса РФ. В ней сказано, что собственник может требовать устранения всяких нарушений своих прав, "хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения".

Установив при рассмотрении дела, какие права истца ответчиками возведенных сарая, забора и хозблока были нарушены, местный суд спор соседей по существу не разрешил. Башкирский суд, с одной стороны, отказал гражданину в сносе спорных строений, но вот с другой стороны - не принял решения о том, какие же действия обязаны совершить ответчики, чтобы восстановить нарушенные права истца.

Подобное решение местных судов оставило немало вопросов. Суд, изучив все материалы, выслушав стороны и назначив экспертизы, не разрешил конфликтную ситуацию между соседями. Получилась странная штука - разрушать сарай, забор и хозблок соседей, о чем просил истец, суд запретил, но признал, что эти здания "угрожают здоровью и безопасности" истца. Как должны понимать, а главное - исполнять это решение ответчики, осталось загадкой. Поэтому Верховный суд РФ отменил решение апелляции и отправил дело на новое рассмотрение. Но если местные суды согласятся с иском, то ответчики потеряют немалые деньги, потраченные на возведение построек на своем участке.

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