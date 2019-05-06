Володин раскритиковал идею стимулировать выбивание долгов

Предложение содержится в обращении в ГД, поступившем от "Национальной ассоциации коллекторских агентств" (НАПКА). Как напомнил журналистам Володин, коллекторские агентства, работающие с банками, получают необходимую информацию о должнике - договор, сумму задолженности, контакты.
Предоставление им еще и доступа к Единой системе идентификации и аутентификации нарушит права граждан в сфере защиты их персональных данных, считает спикер.
Он также отметил, что для решения сложных ситуаций, связанных с долговыми обязательствами, существует суд.
- Нельзя стимулировать выбивание долгов, - подчеркнул Володин. - Деятельность коллекторов должна быть в строго правовом поле, а долговые обязательства должны взыскиваться исключительно в цивилизованных рамках. При этом права должников должны быть защищены.