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06.05.2019 16:34
Рубрика: Власть

Володин раскритиковал идею стимулировать выбивание долгов

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал предложение предоставить коллекторам доступ к Единой системе идентификации и аутентификации. По его словам, данная инициатива нарушает права граждан на защиту их персональных данных.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Предложение содержится в обращении в ГД, поступившем от "Национальной ассоциации коллекторских агентств" (НАПКА). Как напомнил журналистам Володин, коллекторские агентства, работающие с банками, получают необходимую информацию о должнике - договор, сумму задолженности, контакты.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Предоставление им еще и доступа к Единой системе идентификации и аутентификации нарушит права граждан в сфере защиты их персональных данных, считает спикер.

Он также отметил, что для решения сложных ситуаций, связанных с долговыми обязательствами, существует суд.

- Нельзя стимулировать выбивание долгов, - подчеркнул Володин. - Деятельность коллекторов должна быть в строго правовом поле, а долговые обязательства должны взыскиваться исключительно в цивилизованных рамках. При этом права должников должны быть защищены.

Власть Право Права человека Законодательная власть Госдума Долги и коллекторы
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