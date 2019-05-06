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06.05.2019 20:20
Рубрика: В мире

Канцлеру ищут кресло

Возглавит ли Меркель Еврокомиссию?
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 97(7855)
Чем займется самый авторитетный политик Евросоюза Ангела Меркель, если уйдет с поста канцлера Германии? Этим вопросом задаются политические аналитики Европы. Швейцарская газета Neue Zuurcher Zeitung предположила, что Меркель может стать председателем Еврокомиссии (ЕК), высшего органа исполнительной власти Евросоюза, ответственного за подготовку законопроектов, а также за выполнение решений Европарламента и Совета Европы.

С ноября 2014 года этот пост занимает бывший премьер Люксембурга Жан-Клод Юнкер, которого, кстати, Меркель активно поддерживала при его выдвижении. Теперь, судя по публикации в Neue Zuurcher Zeitung, Юнкер выступает за то, чтобы Меркель стала его преемницей на посту главы ЕК.

Руководство ХДС было бы не против ухода Меркель с поста канцлера не через два года, а раньше

С 23 по 26 мая пройдут выборы в Европарламент, которому в середине июля предстоит тайным голосованием выбрать председателя ЕК. Пока наиболее вероятным кандидатом на эту должность считается немецкий политик от ХДС, лидер крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер, и Меркель ранее заявляла о его поддержке.

"РГ" попросила рассказать о шансах Меркель возглавить Еврокомиссию немецкого политолога Александра Рара.

Фото: AP Photo/Markus Schreiber
Меркель не встретила Мэй в Берлине

- Когда Меркель уходила с поста главы ХДС, то твердо сказала, что никакого международного поста после своего канцлерства она занимать не намерена. Но мы знаем, что политики очень быстро могут изменить свою точку зрения. И я бы не исключал, что идея о том, что Меркель после отставки возглавит ЕК, действительно обсуждается, но кулуарно. Кроме того, по дебатам в ХДС сейчас видно, что сама партия стремится избавиться от двоевластия. Ведь сейчас Германией практически управляют две женщины - канцлер Меркель занимается в основном внешней политикой, а внутренней - новый лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая хочет как можно быстрее занять место канцлера. Но госпожу Меркель так просто не выкинешь, у нее разнообразные связи, а попытка убрать ее силой станет катастрофой для самой ХДС, потому что дворцовый переворот против человека, управлявшего Германией на протяжении последних 15 лет, выглядит плохо. Поэтому можно предположить, что руководство ХДС было бы не против ухода Меркель с поста канцлера не через два года, а раньше. В таком случае Крамп-Карренбауэр заменит ее на посту главы правительства, а Меркель получит очень почетный пост председателя ЕК. Тем более она - очень авторитетный в Европе политик, много сделавшая для Евросоюза. Бывший президент США Барак Обама даже говорил, что "госпожа Меркель должна спасать свободу во всем мире". Есть мнение, что только она способна спасти Евросоюз от развала, потому что Макрон слишком слаб.

Однако закулисные механизмы выдвижения известных политиков на значимые посты не очень приняты в Европе, и маловероятно, чтобы их стали использовать в данном случае. В конце мая будут выборы в Европарламент, и немецкие христианские демократы туда идут со своим кандидатом Манфредом Вебером. Он, конечно, для России совершенно неподходящий политик, потому что уже обещал первым делом закрыть газопровод "Северный поток" и вообще представляет противников сближения Германии с Россией. Но он - главный кандидат, и если выберут его, а за кулисами вдруг вытянут, как кролика из шляпы, Меркель, это будет недемократично, большинство европейцев не оценит такой трюк. Но все же полностью исключать вариант выдвижения Меркель на пост главы Еврокомиссии я бы тоже не стал.

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