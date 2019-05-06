ВВС Израиля ликвидировали одного из командиров ХАМАС

Во время удара израильской авиации погиб один из командиров правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Пресс-служба армии Израиля сообщила, что целью авианалета был финансист Ахмед Худари, который отвечал за перевод денежных средств из Ирана организациям в секторе Газа, в частности военному крылу движения.

Худари был ликвидирован в ходе совместной операции израильской армии обороны и общей службы безопасности. Подчеркивается, что финансовая деятельность Худари "внесла серьезный вклад в развитие террористической деятельности и наращивание военной мощи террористических организаций в секторе Газа", цитирует РИА Новости.

Между тем, за сутки обмена ударами израильтяне атаковали почти 300 целей на территории анклава, отвечая на 500 ракет и мин, выпущенных палестинцами. По данным местных СМИ, жертвами обстрелов в Израиле стали три человека.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ продолжать "массированные атаки" на палестинских боевиков, которые не прекращали ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа. Премьер также приказал усилить группировку войск, развернутых на границах анклава, перебросив туда дополнительную бронетехнику, артиллерию и пехоту. Как отметил Нетаньяху, все действия направлены на восстановление мира и безопасности жителей юга Израиля.