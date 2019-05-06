Вышел трейлер хоррора "Солнцестояние" - от создателя "Реинкарнации"

На YouTube-канале кинокомпании "Вольга" обнародован первый локализованный трейлер с особым нетерпением ожидаемой фанатами хорроров картины "Солнцестояние" (Midsommar). И судя по видеоряду, это самый светлый фильм ужасов в истории. Буквально.

Сюжет - пребанальнейший: американские студенты прибывают в затерянную шведскую деревеньку, жители которой готовятся к ритуалу, проводимому раз в девяносто лет. Вскоре, естественно, начинает происходить зловещее, а также необъяснимое.

Но тут же стоит оговориться: снял "Солнцестояние" Ари Астер, автор прошлогоднего хоррор-откровения "Реинкарнация". Поэтому не стоит обманываться этой кажущейся простотой. На самом деле все должно быть причудливо, жутко и сбивать с толку.

В главных ролях - Флоренс Пью ("Падение", "Леди Макбет"), Уилл Поултер (серия "Бегущий в лабиринте", "Мы - Миллеры"), Джек Рейнор ("Макбет", "Перестрелка").

На российских экранах - с 18 июля.