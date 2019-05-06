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Вышел трейлер предпоследней серии "Игры престолов"

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    06.05.2019, 16:42
Текст:   Олег Усков

Как же время летит, что тут еще сказать: канал HBO опубликовал предельно скаредный тизер пятой серии восьмого сезона "Игры престолов". То есть предпоследнего эпизода финала - сага вышла на финишную прямую и заканчивается 19 мая.

Фото: youtube.com
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Название эпизода пока не объявлено. Как и нет синопсиса серии. Тизер тоже хитро отказывается давать внятную информацию: в нем на протяжении менее чем минуты герои не произносят ни слова и лишь посматривают вдаль. Готовясь к сражению, которое должно стать для всего сериала решающим.

Плюс, напомним, ранее актриса Эмилия Кларк пообещала, задорно хохоча, что пятая-шестая серии станут по-настоящему "крышесносящими" и зрителей наконец-то поджидают в них культурный шок и оправдание всех ожиданий. Чем минувшие четыре эпизода нас откровенно обделяли.

Поставил серию Мигель Сапочник. Сценарий написали шоураннеры - Бениофф и Уайсс. Премьера - 12 мая.

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