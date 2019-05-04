Видео: "Дейенериc" пообещала "взрыв мозга" в финале "Игры престолов"

Третий эпизод восьмого, финального сезона "Игры престолов", на стадии анонсов и посулов звучавший как минимум грандиозно, по факту поклонников разочаровал - не оправдал возложенных на него ожиданий. В результате глумливая и юмористическая свистопляска вокруг событий серии царит в Сети уже неделю и даже не собирается утихать.

Меж тем актриса Эмилия Кларк, кхалиси (уже, кстати, без кхаласара) и Матерь Драконов, настаивает, что главные сюрпризы впереди - в оставшихся трех эпизодах сезона.

"Дейенерис Таргариен" посетила ток-шоу Джимми Киммела, на котором заверила, что далее в GOT начнутся форменные чудеса. По крайней мере, в пятом эпизоде. Достигнув пика, соответственно, в шестом, заключительном и для сезона, и для саги в целом.

"А-а-а-а-а-а-а-а", - условно примерно таким образом охарактеризовала грядущую вершину "Игры престолов" Кларк, порекомендовав зрителям срочно найти максимально большой телевизор.

Пятиминутный фрагмент передачи доступен на YouTube-канале Jimmy Kimmel Live.

Для начала в нем ведущий и Эмилия беседуют о благотворительном фонде актрисы, едва, как мы знаем, не умершей после первого сезона и перенесшей ряд операций на мозге. При этом участники новой акции "Дейенерис" поучаствуют в лотерее, где призом станет возможность посмотреть последний эпизод саги в компании актрисы в Лондоне. Далее присутствующие вспоминают о встрече Кларк с Бейонсе, и только в самом конце звучит обещание, что для фэнов ИП все-таки приготовлены создателями шок и трепет.

Промо-видео четвертой серии, которая выходит уже завтра, смотрите здесь.