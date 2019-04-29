Вышел трейлер четвертой серии финала "Игры престолов"

Внимание! Спойлер к третьей серии!

Пока лежащий в руинах после событий третьего эпизода "Игры престолов" Север отмечает свою (по большей части пиррову) победу, в Королевской Гавани у королевы Серсеи, с холодной ухмылкой отказавшейся помогать в войне с Королем ночи, своя атмосфера.

О чем явствует промо четвертого эпизода, опубликованное на YouTube-канале HBO. В котором Дейенерис сурово провозглашает: "Мы выиграли великую войну, и теперь выиграем последнюю войну".

По поводу чего у Серсеи и ее колоритного союзника-любовника Эурона Грейджоя особое мнение. Чему поддержка - флот пирата и армия наемников - Золотых мечей.

Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона. Сценаристами выступили шоураннеры ИП - Бениофф и Уайсс.

Эфир - 5 мая.