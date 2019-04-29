Ночь живых мертвецов: вышла третья серия финала "Игры престолов"

После второго эпизода нынешнего, восьмого и финального сезона "Игры престолов", трогательного вечера воспоминаний с янтарной слезой, в Сети, стремительно, обильно и сарказмично реагирующей практически на каждый кадр шоу, распростронилась одна финансовая (в некотором роде) шуточка. Мол, сделать две вводных и практически бессобытийных серии, притом что в сезоне их будет всего шесть, хоть частично и удлиненных, авторов вынудил денежный фактор. Дабы каждый сэкономленный пенни по максимуму вложить в "Долгую ночь", третью серию - по сути, полнометражный фильм и вообще с хрустом позвоночного столба переломный момент ИП.

Ну, или же создатели, далеко обогнавшие литературный первоисточник саги от Джорджа Мартина, давно уже несущие практически полную отсебятину и без давления извне отказавшиеся продлевать сериал дальше восьмого сезона (хотя канал HBO был не против), просто не знают, куда там можно двигаться дальше. Посему постыдно заприплясывали на месте.

Есть и третий вариант. Корректный. Нам просто дали в последний раз вволю полюбоваться, как некими чудесами оставшиеся еще в живых смотрятся вместе - ведь такого богатого и внушительного коллоквиума героев разом за все предыдущие 69 эпизодов никогда не случалось. А многие немаловажные фигуранты и вовсе увидели друг друга в первый раз. Хотя были издревле активно наслышаны про почтенные, полупочтенные и откровенно так себя деяния друг друга.

Заметим, что цинизм сего - беспредельный. Это как показать ребеночку сочный набор игрушек, похвалиться, насколько они славные, пригожие и замечательные, как прекрасно и многофункционально выглядят комплектом… и тут же начать отрывать беднягам головы, ноги, руки, крылья и хвосты. А после, повизгивающих и ухающих, закинуть в печь.

С другой стороны, по своему обыкновению хладнокровно "выпилив" целую обойму персонажей, от смертей некоторых из которых буквально сердце разрывается и спазмы рыданий душат пищевод, Бениофф и Уайсс, все-таки подошли к геноциду вполне рачительно, вдумчиво и проворно, прореживая лишь второй и третий планы. Они ж не дураки: перелом столба - переломом, а впереди еще три серии.

Нет, разумеется, шоковых моментов навалом… но не будем спойлерить. Тем более что стараниями доброхотов дотошное описание эпизода появилось в интернете уже минут через тридцать-сорок после премьеры. И горе тем, кто оказался нищ духом, слаб волей и зачем-то ознакомился с этой услужливой подлостью.

Словом, резня, к которой нас с таким надсадным пафосом подводили и готовили последние месяцы, резне слегка рознь - в ней крепко попахивает холодным носом. Хотя "Долгая ночь" вышла и в самом деле долгой, и в самом деле буквально ночью. Это самый длинный эпизод шоу - почти полтора часа. И в нем непрерывно царят либо полумрак, либо мрак, либо мрак кромешный: будь то силовая физкультура на свежем воздухе с морозцем или насупленное ожидание фатального конца в крипте под Винтерфеллом.

Лишь прощальный поклон-подпруга Красной женщины проливает на наступательные потемки какой-то свет, страшно аллегоричный - совсем как у Добролюбова. И более похожий на припарку для мертвого - холод и неотвратимость наползают на пальцы ног зрителя уже через десять минут от начала серии, когда в секунды сминается и захлебывается атака дотракийской конницы. После чего, казалось бы, на сколь бы то ни было удачный исход битвы надеяться нелепо…

Оправдала серия непомерные возложенные ожидания? Очень, очень сложно сказать. И если отбросить некоторое разочарование от хоть и оправданной и логичной, но действительно темной и мутной картинки (не вытягивает никакое HD), от которой трудно получить полную меру удовольствия, мозг тихо гложет озвученный выше тезис. Тот, что шоураннеры и правда страшно устали, и правда толком не понимают, куда б там еще можно было развиваться, и в некоторых попыхах сворачивают свой opus magnum. По возможности стараясь не "сливать" сериал бессовестно и откровенно - за это их бы просто распяли.

Отсюда - такие разносолы, такой утомленный, но все еще молодецкий замах, такое агонизирующее представительное собрание. Где не хватило лишь боевых слонов, которых так алкала Серсея. И ей, кстати, предстоит сейчас сказать свое решительное, веское слово.