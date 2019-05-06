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06.05.2019 19:23
Рубрика: Власть

Авторитетам закрыли двери

Закон стал жестко работать против лидеров преступного мира
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 97(7855)
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о резком снижении в январе - марте количества зарегистрированных преступлений экстремистской направленности, связанных с возбуждением ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства. В интервью "Интерфаксу" министр заявил, что после частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса количество таких преступлений сократилось до девяти по сравнению с 223, зарегистрированными в аналогичный период минувшего года.

Министр напомнил, что инициированный президентом и утвержденный им в конце 2018 года Закон "О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса РФ" предусматривает декриминализацию совершенного впервые преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ.

За пять лет 141 из так называемых воров в законе привлечен к уголовной ответственности, 53 выдворены из страны, в отношении 40 принято решение о нежелательности пребывания в России

Ранее эта часть статьи предусматривала наказание от штрафа в размере 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием интернета.

Так, новый закон предусматривает, в частности, отказ от привлечения к уголовной ответственности за такие действия, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Привлекаться к уголовной ответственности будут только те люди, которые будут совершать подобные действия уже повторно и после привлечения их к административной ответственности в течение одного года. Это касается в том числе и ответственности за репосты в интернете.

Рассказал глава МВД и о действиях полиции после принятия закона о наказании для криминальных авторитетов. Владимир Колокольцев считает, что этот закон - большой шаг вперед в противодействии криминалу.

Напомним, президент РФ подписал закон об ужесточении наказания для воров в законе 1 апреля. Согласно новым нормам, УК дополняется статьей "Занятие высшего положения в преступной иерархии", которая предусматривает в том числе наказание за это в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с возможным штрафом до 5 миллионов рублей. Закон исключает возможность условного осуждения.

По словам министра, за последние пять лет 141 из так называемых воров в законе привлечен к уголовной ответственности в России, 53 выдворены из страны, еще в отношении 40 принято решение о нежелательности пребывания на территории России. Кстати, еще неизвестно, что для такого вора хуже. Ведь в той же Грузии, откуда большинство "авторитетов" родом, требуют публично отречься от своего статуса.

"Закон вступил в силу, и нет никаких сомнений, что он станет для нас действенным инструментом", - уверен Владимир Колокольцев.

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