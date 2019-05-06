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06.05.2019 11:55
Рубрика: Общество

Ученые назвали точное место зарождения цивилизации

Текст: Александр Гавриленко
Фото: sciencemag.org Фото: sciencemag.org
Фото: sciencemag.org

Центром зарождения растениеводства следует считать не Ближний Восток, а северо-восток Африки - там, где сегодня расположены Гана, Бенин, Нигерия и Камерун. Именно отсюда начала распространяться человеческая цивилизация. К таким выводам пришла международная группа ученых после изучения ДНК одной из самых древних одомашненных культур - ямса, сообщает журнал Science.

Ранее считалось, что осваивать земледелие люди начали на черном континенте много тысяч лет назад с жемчужного просо и африканского вида риса. Однако теперь эти данные необходимо пересмотреть, говорят ученые.

Фото: nasa.gov
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По всей видимости, людям удалось получить самый продуктивный сорт, Dioscorea rotundata, из лесного дикого ямса (Dioscorea praehensilis), говорится в исследовании. Хотя в его геноме очень много совпадений и с саванным (Dioscorea abyssinica) видом.

Чтобы понять весь процесс эволюции этой культуры, Нора Скарчелли из французского Института развития IRD с коллегами сравнили 167 образцов генов дикого и одомашненного ямса, собранных в регионе. Ученым даже удалось точно определить место, где произошло одомашнивание - в бассейне реки Нигер, между современной восточной Ганой и западной Нигерией. Точную дату определить не удалось, зато достоверно известны все генетические мутации, которые предшествовали появлению нового сорта.

Фото: Ahmed Romeih / Ahram Online
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Шесть-восемь тысяч лет в Западной Сахаре царил влажный климат, было много озер, которые обеспечивали местным племенам обильный рацион. По мере того, как леса стали высыхать, а озера сохнуть, люди начали сами выращивать растения. Постепенно они вместе с лесом отступали на юг, а культивируемые растения адаптировались и периодически скрещивались с дикими. Изменения климата помогли превратить влаголюбивый лесной ямс в такой вид, который хорошо растет на открытом солнце. А еще изменения в генах "помогли" сделать клубни более правильной формы и насытили их крахмалом.

Стоит добавить, что одомашнивание сельхозкультур произошло и за пределами бассейна реки Нигер. Например, как сообщают недавние публикации в Nature Plants, сорго было "приручено" при помощи скрещивания на территории современного Египта.

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