"Зенит" досрочно стал чемпионом России

В российской Премьер-лиге досрочно определился чемпион. Им стал "Зенит", впервые за четыре года завоевавший "золото".

У футболистов питерского клуба не было возможности следить за матчем "Локомотива" с "Арсеналом" и "болеть" за свое чемпионство. В это время зенитовцы летели домой из Грозного, где они вырвали ничью во встрече с "Ахматом" (1:1). О победе в Премьер-лиге "сине-бело-голубым" сообщил пилот, который по бортовой связи объявил результат матча в Туле - 2:0 в пользу хозяев.

Отрыв питерцев от "Локомотива" увеличился до девяти баллов за три тура до финиша, и даже в случае равенства очков команда Сергея Семака будет выше за счет личных встреч.

На радостях игроки "Зенита" стали отмечать чемпионство уже в самолете. Они прыгали, стучали по багажным отделениям и скандировали кричалки. Больше всех отрывался колумбиец Вильмар Барриос, который пытался петь, даже не понимая слов.

- Это невероятно - узнать о чемпионстве в самолете! Столько эмоций было... Если честно, я боялся, что мы упадем, - признался форвард "Зенита" Сердар Азмун, впервые в карьере выигравший Премьер-лигу.

Несмотря на позднее время и сильный дождь, около пяти тысяч болельщиков собрались у аэропорта Пулково-2, чтобы встретить чемпионов. Когда стало известно, что самолет с футболистами приземлился, раздались хлопки, зажглись файеры. Площадь перед терминалом заволокло дымом.

Около пяти тысяч болельщиков встречали футболистов и тренеров "Зенита" у аэропорта Пулково-2. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Первыми из клуба к фанатам вышли президент "Зенита" Александр Медведев и главный тренер Сергей Семак. А затем уже и игроки. В отсутствие травмированного Артема Дзюбы главным заводилой стал Азмун. Иранец пел, танцевал. А в какой-то момент он взял микрофон и несколько раз крикнул толпе: "Кто чемпионы?" "Мы чемпионы!" - отвечали болельщики.

Одним из главных героев вечера стал Семак. К слову, Сергей Богданович первым в истории выиграл чемпионат России как тренер и футболист. Пока Азмун передавал микрофон Семаку, один из болельщиков подбежал к главному тренеру и вручил файер. Рулевой "Зенита" не растерялся и зажег его. Чуть позже, правда, опустил его в лужу и затушил.

В какой-то мере символично, что именно матч с "Ахматом" стал чемпионским для "Зенита". Два года назад грозненцы помогли "Спартаку" досрочно завоевать "золото", обыграв в гостях как раз питерский клуб. Примечателен также тот факт, что "сине-бело-голубым" помог "Арсенал". Лучший бомбардир туляков Лука Джорджевич, забивший второй мяч "Локомотиву", выступает за "канониров" на правах аренды из "Зенита".

- Мне уже позвонили из Санкт-Петербурга, поблагодарили за гол - сказал Джорджевич. - Что касается моего будущего, то наступит лето - тогда и решим.

Неопределенной остается ситуация с еще одним форвардом "Зенита" - Александром Кокориным. Контракт с игроком, находящимся с октября прошлого года в СИЗО, истекает летом. С уверенностью можно сказать, что он впервые в карьере стал чемпионом России. Но как Александр получит золотую медаль - неизвестно.

В следующем туре "Зенит" примет ЦСКА, борющийся за попадание в тройку. В 27-м туре армейцы принимали "Динамо". Дерби завершилось боевой ничьей - 2:2.

Несмотря на очередную потерю очков, "красно-синие" остаются в гонке за место в зоне Лиги чемпионов. Увеличить отрыв от москвичей мог "Краснодар", но "быки" упустили победу в матче с "Ростовом" (1:1) и продолжают опережать ЦСКА на два балла.

Статистика

"Енисей" - "Анжи" - 3:1

Голы: Соболев, 63, 66, Огуде, 82 - Долгов, 35.

"Рубин" - "Оренбург" - 2:0

Голы: Башкиров, 35, Полоз, 77.

"Урал" - "Спартак" - 0:1

Гол: Фернандо, 82.

"Ахмат" - "Зенит" - 1:1

Голы: Исмаил, 55 - Дриусси, 87.

"Арсенал" - "Локомотив" - 2:0

Голы: Бакаев, 24, Джорджевич, 59.

"Крылья Советов" - "Уфа" - 1:1

Голы: Тимофеев, 12 - Неделчяру, 90+3.

ЦСКА - "Динамо" - 2:2

Голы: Бийол, 28, Нисимура, 85 - Кардозу, 35, Панченко, 43.

"Ростов" - "Краснодар" - 1:1

Голы: Шомуродов, 89 - Классон, 25 - пен.