Во вторник в матче "Ливерпуля" с "Барселоной" определился первый финалист Лиги чемпионов.

Второй участник решающей игры, которая состоится 1 июня в Мадриде, станет известен в среду. Им станет либо "Аякс", либо "Тоттенхэм". Поединок в Англии завершился победой гостей - 1:0.

Очевидным фаворитом этого противостояния кажется голландский клуб. И дело не только в результате первой встречи, но и в форме, в которой находятся команды. Для сравнения: на минувших выходных "Аякс" выиграл Кубок страны, разгромив в финале "Виллем II" (4:0), а "Тоттенхэм" потерпел пятое поражение в последних шести матчах. Лондонцам просто повезло, что конкуренты по борьбе за попадание в Лигу чемпионов сами крайне нестабильны. Иначе "шпоры" опустились бы уже на пятую строчку или ниже.

Но в Премьер-лиге перед "Тоттенхэмом" больше не стоит никаких задач. И все внимание приковано к визиту в Амстердам. Где, к слову, "Аякс" в Лиге чемпионов не может выиграть в трех матчах кряду.

- Нам нужно верить, что мы можем выйти в финал. Да, мы уступили на своем поле. Но счет всего лишь 0:1. Мы все еще в игре, - уверен главный тренер английского клуба Маурисио Почеттино.

Вылет из полуфинала Лиги чемпионов может дорого обойтись "Тоттенхэму". Не секрет, что сразу несколько лидеров "шпор" раздумывают над уходим из команды ближайшим летом. В частности, Кристиан Эриксен, которым интересуются мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед". По информации СМИ, испанский суперклуб готов выложить за датчанина 120 миллионов евро. Впрочем, сейчас Эриксен сосредоточен только на матче с "Аяксом". К слову, в "Тоттенхэм" Эриксен перешел как раз из амстердамской команды.

"Аякс" может впервые за 23 года выйти в финал Лиги чемпионов. "Тоттенхэм" же ни разу не играл в решающем матче этого турнира

- В первые 20 минут лондонской игры мы были зрителями. Мы дали слишком много свободы сопернику и пропустили, - сказал Эриксен. - Во второй половине нам удалось прибавить в атаке, но "Аякс" выстоял. Мое будущее? Сейчас не время говорить об этом. Я думаю только об ответной игре в Голландии.

Возможно, "Тоттенхэму" поможет возвращение в строй после дисквалификации Сон Хын Мина. В отсутствие Гарри Кейна коррец стал лидером атак "шпора". И кто как не он должен повести за собой команду в сложный момент.

- Я был очень расстроен, что пропустил первый матч. Сложно со стороны смотреть на то, как твоя команда проигрывает, - признался Хын Мин. - Но впереди ответная встреча. Нам обязательно надо выходить в финал.

Для клуба из Амстердама, впрочем, как и "Тоттенхэма", выход в полуфинал - уже большое достижение. Достаточно сказать, что "Аякс" стал единственной командой в истории Лиги чемпионов, которая добралась до 1/2 финала турнира, начав в нем путь с трех отборочных раундов. Еще один интересный факт: "Аякс" выиграл 26 из 28 еврокубковых противостояний после победы в первом матче на выезде.

Если до старта группового этапа Лиги чемпионов целью голландцев был выход из группы, то теперь они намерены как минимум выйти в финал. В последний раз в решающей встрече главного еврокубка "Аякс" участвовал 23 года назад. Тогда голландцы уступили в серии пенальти итальянскому "Ювентусу". А годом ранее амстердамцы завоевали трофей, одолев в финале "Милан".

- Мы готовы к историческому достижению. Я не сомневаюсь в своих ребятах, хотя почти все они еще очень молоды, - отметил рулевой "Аякса" Эрик тен Хаг. - В первом матче мы показали зрелый футбол, сумев проявить себя как в атаке, так и в обороне. Сейчас же нам нужно выйти на поле с мыслью, что счет 0:0. Мы постараемся забить и победить, а не отсиживаться в защите. Мы на полпути и не собираемся отступать назад.

По мнению букмекеров, больше шансов на выход в финал у "Аякса". Эксперты принимают ставки на итоговый успех голландцев с расчетом 1 к 1,3, а на лондонцев - 1 к 3,55.

Что интересно - автор единственного гола в лондонской встрече Донни ван де Бек грядущим летом может перейти в "Тоттенхэм". По информации зарубежных СМИ, английский клуб готов заплатить за 22-летнего полузащитника 45 миллионов фунтов. Однако, по словам известного в прошлом вратаря, а ныне генерального директора "Аякса" Эдвина ван дер Сара, амстердамцы не намерены отпускать всех своих лидеров. Хотя уже официально было объявлено, что Френки де Йонг по окончании сезона перейдет в "Барселону".

165 мячей забил "Аякс" в этом сезоне во всех турнирах. Это лучший показатель в топ-5 лиг Европы

- Конечно, интерес к нашим игрокам есть. История нашего клуба такова, что мы отпускали лидеров. Но я хочу подчеркнуть: массовой распродажи этим летом у нас не будет. Мы должны оставаться конкурентоспособными, - отметил ван дер Сар.

Добавим, что завтра станут известны финалисты второго по престижу клубного турнира континента - Лиги Европы. После ничьей в первой встрече (1:1) "Челси" примет немецкий "Айнтрахт", а лондонский "Арсенал", победивший в Лондоне "Валенсию" (3:1), отправится в гости к испанскому клубу.

Премьер-лига

Между тем на выходных состоятся матчи 28-го тура российского чемпионата. В нем хватает интересных событий.

Главным из них, безусловно, станет матч нового чемпиона страны "Зенита" с ЦСКА. Перед игрой состоится церемония награждения "сине-бело-голубых" золотыми медалями.

Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, питерцы не собираются отбывать номер. Об этом заявили как главный тренер "Зенита" Сергей Семак, так и один из лидеров команды Артем Дзюба, восстановившийся от травмы.

Что касается ЦСКА, то армейцы продолжают борьбу за место в тройке призеров. Но если они хотят зацепиться за Лигу чемпионов, то им необходимо набирать очки. А желательно - побеждать.

Конкуренты ЦСКА в этом туре проведут матчи против комад, заметно уступающим им в классе: "Краснодар" встретится в гостях с "Енисеем", а "Локомотив" примет "Рубин". Не стоит списывать со счетов и "Спартак". "Красно-белые" сыграют на своем поле с "Уфой", которую тренирует бывший защитник москвичей Вадим Евсеев.