Армия Сирии нанесла удары по позициям боевиков рядом с Алеппо

Сирийские правительственные войска атаковали позиции террористов к югу и западу от Алеппо. Удары были нанесены по пригородам Кфар-Хамра и Халса, а также микрорайону "Рашидин-5". Находящиеся там боевики обстреливают близлежащие городские кварталы. Один из снарядов разорвался в квартале Масакин-эс-Сабиль в Алеппо. Пострадали местные жители.

Тем временем в соседней провинции Хама сирийской армии удалось освободить от террористов населенные пункты Эль-Джанабира и Мазраат-эр-Ради.

Добавим, что 6 мая дважды была обстреляна наша авиабаза Хмеймим. Боевики использовали реактивные системы залпового огня. По данным Минобороны России, огонь велся из населенного пункта Завия, расположенного в Идлибской зоне деэскалации.

Всего было выпущено 36 снарядов. Террористы также использовали беспилотник. Жертв и разрушений нет, сообщил руководитель российского миротворческого Центра в Сирии Виктор Купчишин.