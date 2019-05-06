Российскую авиабазу в Сирии обстреляли дважды за день

Тревожное сообщение пришло из Сирии. Руководитель российского миротворческого Центра генерал-майор Виктор Купчишин доложил в Москву, что 6 мая дважды за день - утром и вечером - из реактивных систем залпового огня была обстреляна наша авиабаза Хмеймим.

По данным Минобороны РФ, оба раза огонь велся с восточного направления из района населенного пункта Завия, расположенного в Идлибской зоне деэскалации и контролируемого группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам". Всего было выпущено 36 реактивных снарядов, а управление огнем боевики вели с применением беспилотника.

"Обстрелы отражены дежурными силами ПВО, жертв и разрушений на авиабазе нет, - заявил Купчишин. Он уточнил, что все точки запуска боевиками ракет выявлены и подавлены авиацией ВКС России и огнем артиллерии сирийских правительственных войск Сирии.

Напомним, что на прошлой неделе генерал сообщил о другой попытке атаковать нашу авиабазу. Тогда, по словам Купчишина, все обстрелы тоже были отражены, никто из российских военнослужащих не пострадал, а аэродромные объекты в Хмеймиме не повреждены. По данным наших военных, удар по авиабазе тогда пытались нанести боевики, удерживающие позиции в районе населенных пунктов Калъат Эль-Мудик и Баб Атика.

Ранее Купчишин приводил такую статистику: только за один месяц террористы двенадцать раз пытались обстрелять из реактивных систем залпового огня и с помощью дронов российский военный объект в провинции Латакия.

Что касается окопавшейся в сирийской провинции Идлиб группировки "Хайат Тахрир аш-Шам", есть сведения, что ее возглавляют выходцы из запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра". В феврале 2017-го они создали организацию, чья главная цель - сорвать в Сирии режим прекращения огня. По некоторым данным, "Хайат Тахрир аш-Шам" сейчас объединяет так называемых "непримиримых" боевиков.