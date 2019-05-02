Боевики попытались обстрелять российскую авиабазу в Сирии

В сирийской провинции Латакия боевики попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"Все обстрелы отражены, российские военнослужащие не пострадали, ущерб объектам базы не причинен", - рассказал Купчишин, слова которого приводит ТАСС.

Кроме того, боевики в течение суток обстреляли Алеппо, населенные пункты Хандрат, Махарда и Эс-Саклабия.

Ранее сообщалось, что террористы 12 раз пытались ударить по российской авиабазе Хмеймим в Сирии в течение апреля. Они использовали беспилотники и реактивные системы залпового огня. Ущерба объектам базы нет, ликвидировано 12 дронов.