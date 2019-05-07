Определилась пара финалистов Восточной конференции НХЛ. "Каролина Харрикейнз" встретится с "Бостон Брюинз", которые в шести матчах взяли верх над "Коламбус Блю Джекетс" - 4:2.

В решающей игре серии "Бостон" на выезде одержал сухую победу над "жакетами", забросив в ворота Сергея Бобровского три безответные шайбы.

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин, который в регулярном чемпионате НХЛ набрал 87 (28+59) очков и установил рекорд клуба, признался, что было тяжело проигрывать на своей площадке.

- У нас был шанс до последнего периода этого матча. И сейчас у меня внутри пустота, - приводит слова Панарина русскоязычный сайт НХЛ.

На Западе в финале конференции сойдутся победители противостояний "Сан-Хосе Шаркс" - "Колорадо Эвеланш" (счет в серии 3:2) и "Сент-Луис Блюз" - "Даллас Старз" (3:3).