Профессор рассказал, как помочь себе при болях в пояснице

Резкая и сильная боль в пояснице может заявить о себе внезапно. О том, как действовать в такой ситуации, если нет возможности быстро воспользоваться медицинской помощью, рассказал профессор Римского университета Сапиенца Джалал Саидбегов.

Его советы публикует "АиФ". В первую очередь рекомендуется сделать провисание. Расслабленное туловище должно полностью или частично оказалось в висячем положении. Это позволит растянуть поясничный отдел под тяжестью ног и таза и ослабить давление на нервные корешки.

Специалист, например, советует повиснуть на ветке дерева, до которой можно дотянуться, или на двери. Можно даже использовать кресло, упершись руками в подлокотники, или край стола, навалившись на который также можно расслабить поясничный отдел.

Подобный провис следует делать несколько раз, отсчитывая при этом 10-15 секунд и добиваясь ослабление боли. Эту методику можно использовать и для профилактики болей в спине при длительной сидящей работе.

Положение для провисания нужно принимать постепенно, без резких движений и так же выходить из него. При этом нельзя совершать скручивающих движений и не следует спрыгивать на пол или на землю.

В том случае, если боли не проходят и отдаются в ногу, желателен постельный режим. Лежать рекомендуется на непрогибающейся поверхности с чуть приподнятыми ногами и валиком, одеялом или подушкой под коленями. Таким образом происходит расслабление поясничного отдела.

В качестве обезболивающего можно принять баралгин или анальгин, но только после еды. А если боль не очень сильная, могут подойти мази, гели или согревающие пластыри. Но прибегать к ним не стоит в том случае, если была диагностирована грыжа диска.