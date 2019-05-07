В Минздраве рассказали о способах борьбы с аллергией

Специалисты Минздрава России рассказали, каким образом следует противостоять аллергии во время сезона распространения пыльцы растений.

Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства, самым неприятным периодом для аллергиков могут стать середина и конец весны, лето и начало осени.

В апреле и мае проблемы доставляет летающая в воздухе пыльца березы, ольхи и орешника. В июне и июле - злаки, например, пшеница, рожь и овес, а в августе и сентябре - сорняки, такие как полынь или мать-и-мачеха.

В эти сезоны желательно пройти симптоматическую терапию, используя антигистаминные препараты второго поколения и назальные ингаляционные стероиды. А если есть возможность, то лучше вовсе сменить климатический пояс.

Также рекомендуется аллерген-специфическая терапия (АСИТ) причинно-значимыми аллергенами. При этом в организм вводится возрастающая доза аллергена, что в итоге позволяет снизить негативные симптомы контакта с аллергенами.

Но прежде чем начинать борьбу с аллергией, необходимо пройти консультацию у врача аллерголога-иммунолога.