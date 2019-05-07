Британия будет участвовать в выборах в Европарламент

Великобритания примет участие в выборах в Европарламент, которые пройдут в Соединенном королевстве 23 мая. Об этом заявил начальник секретариата кабинета министров Дэвид Лидингтон.

По его словам, Лондон очень надеялся, что успеет до этого срока согласовать выход из ЕС и заключить соответствующее соглашение с Брюсселем, избежав таким образом участия в выборах. "Но, учитывая, насколько мало времени остается, этот процесс будет невозможно завершить до указанной даты, поэтому выборы должны состояться согласно закону, и они пройдут", - цитирует телеканал SkyNews слова Лидингтона.

Ранее выход Великобритании из Ес был намечен на 29 марта, однако проект соглашения был трижды отклонен британским парламентом. Кроме того, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй не удалось договориться со своими оппонентами внутри страны о выходе из ЕС ни 12 апреля, ни 22 мая, хотя Евросоюз предоставил Лондону двойную отсрочку. В настоящий момент дата Brexit отложена до 31 октября.