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07.05.2019 18:28
Рубрика: В мире

Британия будет участвовать в выборах в Европарламент

Текст: Константин Волков

Великобритания примет участие в выборах в Европарламент, которые пройдут в Соединенном королевстве 23 мая. Об этом заявил начальник секретариата кабинета министров Дэвид Лидингтон.

Фото: РИА Новости
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По его словам, Лондон очень надеялся, что успеет до этого срока согласовать выход из ЕС и заключить соответствующее соглашение с Брюсселем, избежав таким образом участия в выборах. "Но, учитывая, насколько мало времени остается, этот процесс будет невозможно завершить до указанной даты, поэтому выборы должны состояться согласно закону, и они пройдут", - цитирует телеканал SkyNews слова Лидингтона.

Ранее выход Великобритании из Ес был намечен на 29 марта, однако проект соглашения был трижды отклонен британским парламентом. Кроме того, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй не удалось договориться со своими оппонентами внутри страны о выходе из ЕС ни 12 апреля, ни 22 мая, хотя Евросоюз предоставил Лондону двойную отсрочку. В настоящий момент дата Brexit отложена до 31 октября.

В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз Европарламент Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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