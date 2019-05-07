ЦБ получит возможность засекретить информацию о слиянии банков

У Банка России может появиться возможность не сообщать публично о реорганизации банков, находящихся под санкциями, или если под санкциями находится руководство этих банков, сообщается в документе, подготовленном Минфином и размещенном для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что это поможет российским банкам избежать влияния санкций.

Под реорганизацией банков по законам РФ подразумевается их слияние, в том числе с упразднением одного из банков и созданием нового юридического лица, присоединение и вхождение одного банка в состав другого, разделение с образованием нескольких новых банков и преобразование с изменением формы собственности.

Сейчас ЦБ обязан публиковать уведомление о запуске реорганизации банка у себя на сайте.