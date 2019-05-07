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07.05.2019 14:30
Рубрика: В мире

Что ждет Панаму с новым президентом-левоцентристом

Текст: Сергей Новиков
По предварительным данным Избирательного суда Панамы, на прошедших в воскресенье президентских выборах победу одержал Лаурентино Кортисо, набравший 33,34% голосов. Теперь он возглавит страну на ближайшие 5 лет.
Лаурентино Кортисо. Фото: REUTERS/Jose Cabezas Лаурентино Кортисо. Фото: REUTERS/Jose Cabezas
Лаурентино Кортисо. Фото: REUTERS/Jose Cabezas

Президенту придется решать ряд непростых вопросов, в числе которых, как еще будучи кандидатом обозначил сам Кортисо, борьба с коррупцией, решение социальных вопросов, а также проведение конституционной реформы. Суть предлагаемых им изменений сводится к мерам, направленным на борьбу с бедностью, социальными проблемами и неравенством, ставшим настоящей проблемой Панамы. Кроме того, он выступает за устранение государственного контроля над ценами, установленного правительством действующего президента Хуана Карлоса Варелы, а также создание общественных рынков, в которых он видит способ сближения производителей и потребителей без посредников. Высказывается против абортов и однополых браков.

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Кортисо - 66-летний предприниматель, дважды избирался депутатом парламента, был спикером Национальной Ассамблеи страны. Кроме того, во время президентства Мартина Торрихоса возглавлял министерство сельского развития. Он получил образование в США - учился в Военной академии Valley Forge, в Университете Норвич, а также Техасском университете в Остине. Тем удивительнее его политическая ориентация: Кортисо является членом оппозиционной левоцентристской Революционно-демократической партии.

Отношения с США - во главе угла

Свое отношение к Вашингтону Кортисо наглядно продемонстрировал в 2005 году, когда вовсю проходили переговоры по заключению соглашения о свободной торговле между Панамой и США. Будучи министром сельского хозяйства, он отказался подписать это соглашение. Свое решение мотивировал тем, что в соглашении игнорируется применение положений национального санитарного контроля со стороны Панамы, а единственной гарантией должны были служить санитарные сертификаты, выданные инспекционными органами США. Кортисо тогда указал, что это противоречило фитосанитарным и зоосанитарным нормам Всемирной торговой организации и наносило ущерб сельскохозяйственному сектору Панамы. В итоге опальный министр в 2006 году не поехал на очередной раунд переговоров в Вашингтон, а вместо этого отправился в резиденцию президента Торрихоса. Там он лично подал заявление об отставке, публично раскрыв ее причину.

Несмотря на этот скандал, соглашение о свободной торговле с США тогда все же было заключено и действует по сей день. Во многом, позиция избранного президента и будет определять развитие двусторонних отношений между Панамой и Вашингтоном.

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Близкие к Кортисо политики говорят о том, что он хотел бы предпринять попытку пересмотра заключенного соглашения, которое он до сих пор считает дискриминационным. Говорит об этом и сам Кортисо.

"Нравится нам или нет, но это соглашение, которое мы должны уважать. Хотя там и есть положения, которые позволяют нам выступить с просьбой об их пересмотре", - осторожно заявил избранный президент, чьи слова приводит издательство El Universal. Вот только тональность этих заявлений не свидетельствует о готовности президента пойти на резкие шаги в столь чувствительном для всей страны вопросе.

"Безусловно, в предложениях пересмотреть отношения с США мы должны быть крайне осмотрительны, ведь Вашингтон - наш главный торговый партнер", - добавил Кортисо. Эта ремарка позволяет сделать вывод о том, что новый президент все же не намерен идти на ухудшение отношений с могущественным соседом. Ведь помимо того, что на США приходится больше всего статей панамского экспорта и импорта, американцы являются главными пользователями Панамского канала, через который в прошлом году они перевезли 174 миллиона тонн грузов. Одновременно, страны связывают договоры о борьбе с наркотрафиком, организованной преступностью и незаконной миграцией. Вряд ли разногласия в вопросе фитосанитарных норм заставят Кортисо поставить на карту столь тесное взаимодействие с США.

Китай у ворот

Судя по всему, Лаурентино Кортисо намерен пойти на укрепление отношений с другим крупным игроком - Китаем.

"Мы просили, чтобы США уделяли больше внимания всему нашему региону, не только Панаме. А пока они не уделяют достаточного внимания, их место могут занять другие", - сказал в недавнем интервью Reuters Кортисо, недвусмысленно намекая на звучащие со стороны президента США Дональда Трампа упреки в адрес центральноамериканских стран в недостаточных усилиях по борьбе с незаконной миграцией.

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На этом фоне Пекин, напротив, не делая громких политических заявлений, развивает экономическое сотрудничество с этими странами, в том числе и с Панамой. И хотя дипломатические отношения между государствами были установлены лишь в 2017 году, когда Панама прекратила взаимодействие с Тайванем, число двусторонних соглашений с Поднебесной уже достигает 19. Это широкомасштабные проекты в сфере инфраструктуры, торговли, туризма и банковского сектора, по которым были подписаны соответствующие документы в ходе визита лидера КНР Си Цзиньпина в Панаму в декабре прошлого года.

Сам Кортисо уже заявлял о том, что еще до выборов проводил переговоры с послом Китая в Панаме. На них избранный президент обозначил свою готовность укреплять взаимодействие с Поднебесной.

Похоже, что от того, насколько успешно Кортисо удастся найти баланс в отношениях с Вашингтоном и Пекином и тем самым обеспечить инвестиции в национальную экономику, и будет зависеть успешность продвигаемых им социальных программ и реформ.

В мире Северная и Центральная Америка Панама
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