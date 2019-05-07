ЦПК подготовит космонавтов к высадке на Луну, Марс и другие планеты

Вертолет для тренировки космонавтов к высадке на Луне и Марсе поступил в распоряжение российского Центра подготовки космонавтов. В ЦПК сообщили, что уже в этом году начнутся тренировки по высадке на другие планеты.

"В конце 2018 года мы получили от ФГУП "ЦЭНКИ" вертолёт Еврокоптер AS350, который в этом году уже должен быть включен в программу подготовки космонавтов​​, - передает РИА Новости слова начальника Центра Павла Власова. - Это делается для того, чтобы космонавты были знакомы не только с управлением самолётами, но и вертикально взлетающими и садящимися аппаратами".

По его словам, полученные навыки пригодятся "для пилотирования аппаратов, которые будут опускаться на другие планеты".