Диабет и язву желудка будут лечить по-новому

Новости

В Москве потеплеет до +25 градусов 06:15
Бывший адвокат Трампа отправился в тюрьму отбывать наказание 06:13
Американец получил 16 лет тюрьмы за попытку осуществить теракт 05:38
Небоскреб "Город столиц" в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва 05:36
ДТП на Филиппинах унесло жизни трех человек 05:11
На Камчатке медведь растерзал рыбака 04:55
Три яхты встретят лодку Конюхова у мыса Горн 04:45
Израиль предупредил США о "заговоре" Ирана 04:41
КНР осудила действия американских кораблей в Южно-Китайском море 03:33
Посол Италии в России высказался по поводу санкций Запада 02:59
США подтвердили намерение поднять пошлины на товары из Китая 02:37
Армия Сирии нанесла удары по позициям боевиков рядом с Алеппо 02:29
Катар выделит Палестине 480 миллионов долларов 01:55
Geely готовит еще один MPV и обновит кроссовер Emgrand X7 01:48
Глава Минфина объяснил отказ раскрыть данные о налогах Трампа 01:42
Видео: В Стамбуле начались "кастрюльные" протесты 01:00
Эстонцев возмутил залезший с гранатометом на памятник героям солдат НАТО 00:44
В столкновении трех автомобилей в Москве погиб один человек 06.05.2019
МАК скопировал информацию "черных ящиков" сгоревшего самолета в Шереметьево 06.05.2019
На месте взрыва в доме Железноводска найдено тело погибшего 06.05.2019
Приговор Кокорину и Мамаеву будет вынесен в среду 06.05.2019
Аэропорт "Шереметьево" перешел в штатный режим работы 06.05.2019
Украинский город остался без воды из-за долгов 06.05.2019
Минздрав: Состояние пострадавших в Шереметьево стабильно 06.05.2019
В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево 06.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
07.05.2019 05:00
Рубрика: Общество

Диабет и язву желудка будут лечить по-новому

Текст: Ирина Невинная
Минздрав РФ расширил перечень хронических неинфекционных заболеваний, при наличии которых пациент должен находиться под особо пристальным вниманием доктора.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министерство с седьмого мая вводит новый порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми хроническими больными.

Всего в обновленном перечне 28 хронических недугов. Это заболевания сердечно-сосудистой системы - гипертония, гиперхолестеринемия, ишемическая болезнь сердца, состояния после оперативных вмешательств на сердце и сосудах, а также после инфаркта и инсульта. Подлежат диспансерному наблюдению больные хроническими заболеваниями легких (включая и состояние после перенесенного воспаления легких), а также бронхиальной астмой. Включены в перечень язва желудка и двенадцатиперстной кишки, другие заболевания ЖКТ, хронические заболевания почек.

Фото: iStock
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Одно из нововведений - наряду с диабетом второго типа в перечень заболеваний, при которых пациент попадает под диспансерное наблюдение, теперь включен и предиабет - "пограничное" состояние, при котором своевременно предпринятые профилактические меры могут остановить развитие собственно диабета. Предиабетом, по данным НМИЦ эндокринологии, в нашей стране страдает не менее 20 миллионов человек.

Таким образом, Минздрав продолжает выстраивать систему профилактической медицины, цель которой - выявление "предболезненных" состояний, а также недугов на ранней стадии, когда помочь человеку стать здоровым проще.

"Диспансерное наблюдение - это периодическое обследование пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, чтобы вовремя предупредить или выявить обострение заболевания и возможные осложнения, - пояснили "РГ" в Минздраве. - Кроме того, цель диспансерного наблюдения - проведение профилактики заболеваний и эффективной реабилитации после перенесенных недугов".

Периодичность обследования с дальнейшей консультацией врача зависит от заболевания, которым страдает пациент, в большинстве случаев это будет два-три раза в год. К доктору больного будут приглашать.

Фото: iStock
Здоровье сотрудников укрепят прямо на работе

"Медицинский работник, уполномоченный медицинским учреждением, должен информировать пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением о том, что им необходимо прийти на прием", - отметили в Минздраве.

В зоне ответственности врача не только контроль за состоянием больного, обследование и назначение необходимого лечения, но также обучение пациента навыкам самоконтроля за своим состоянием. Пациентов также должны научить алгоритму действий в случае возникновения состояния, угрожающего жизни, - отметили в министерстве.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Общество Здоровье Правительство Минздрав
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
Российскую авиабазу в Сирии обстреляли дважды за день
Песков прокомментировал отказ Китая от трехсторонней ядерной сделки
Стал известен полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета
Прокурор предложила посадить Кокорина на полтора года