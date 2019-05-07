Диабет и язву желудка будут лечить по-новому

Минздрав РФ расширил перечень хронических неинфекционных заболеваний, при наличии которых пациент должен находиться под особо пристальным вниманием доктора.

Министерство с седьмого мая вводит новый порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми хроническими больными.

Всего в обновленном перечне 28 хронических недугов. Это заболевания сердечно-сосудистой системы - гипертония, гиперхолестеринемия, ишемическая болезнь сердца, состояния после оперативных вмешательств на сердце и сосудах, а также после инфаркта и инсульта. Подлежат диспансерному наблюдению больные хроническими заболеваниями легких (включая и состояние после перенесенного воспаления легких), а также бронхиальной астмой. Включены в перечень язва желудка и двенадцатиперстной кишки, другие заболевания ЖКТ, хронические заболевания почек.

Одно из нововведений - наряду с диабетом второго типа в перечень заболеваний, при которых пациент попадает под диспансерное наблюдение, теперь включен и предиабет - "пограничное" состояние, при котором своевременно предпринятые профилактические меры могут остановить развитие собственно диабета. Предиабетом, по данным НМИЦ эндокринологии, в нашей стране страдает не менее 20 миллионов человек.

Таким образом, Минздрав продолжает выстраивать систему профилактической медицины, цель которой - выявление "предболезненных" состояний, а также недугов на ранней стадии, когда помочь человеку стать здоровым проще.

"Диспансерное наблюдение - это периодическое обследование пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, чтобы вовремя предупредить или выявить обострение заболевания и возможные осложнения, - пояснили "РГ" в Минздраве. - Кроме того, цель диспансерного наблюдения - проведение профилактики заболеваний и эффективной реабилитации после перенесенных недугов".

Периодичность обследования с дальнейшей консультацией врача зависит от заболевания, которым страдает пациент, в большинстве случаев это будет два-три раза в год. К доктору больного будут приглашать.

"Медицинский работник, уполномоченный медицинским учреждением, должен информировать пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением о том, что им необходимо прийти на прием", - отметили в Минздраве.

В зоне ответственности врача не только контроль за состоянием больного, обследование и назначение необходимого лечения, но также обучение пациента навыкам самоконтроля за своим состоянием. Пациентов также должны научить алгоритму действий в случае возникновения состояния, угрожающего жизни, - отметили в министерстве.

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