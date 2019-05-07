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07.05.2019 09:10
Рубрика: В мире

Вопрос обязательного донорства органов расколол Германию

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Должен ли каждый гражданин Германии становиться донором органов по умолчанию? Законопроект, представленный 1 апреля министром здравоохранения, отвечает на этот вопрос утвердительно. Между тем, партия "зеленых" - за осознанное и добровольное желание граждан жертвовать органы. Группа депутатов от "зеленых" и сопредседатель партии Анналена Бербок на днях вынесли на рассмотрение альтернативный законопроект, пишет die Zeit.

Таким образом, парламентарии от "зеленых" и ее лидер предлагают сохранить добровольное донорство и выступают против проекта закона, который месяц назад представил Йенс Шпан, министр здравоохранения Германии. По законопроекту Шпана, всех граждан Германии старше 16 лет в течение одного года проинформируют о донорстве, и, если от них не поступит возражений, по умолчанию будут зарегистрированы в качестве доноров.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Решение может быть пересмотрено в любое время - для отказа гражданам нужно будет внести свое имя в специальную базу данных. При этом родственников также спросят после смерти возможного донора, согласился ли покойный на удаление органа. А врачей в случае принятия закона обяжут спрашивать мнение семьи перед тем, как изъять какой-либо орган для трансплантации.

По мнению Бербок, такой подход оскорбляет людей, вредит степени доверия к здравоохранению. "Как можно больше людей должны сознательно выбирать "да" в пользу донорства органов, - звучат аргументы в поддержку "зеленых". - В 16 лет трудно относиться к донорству органов всерьез".

Альтернативный проект устраняет неуверенность и страхи граждан в этом вопросе. По статистике, 84 % населения Германии не против донорства органов, но лишь у 36 % есть карточка донора. "Мы хотим сократить этот большой разрыв", - говорят "зеленые". - Наше предложение учитывает право на самоопределение в отношении своего тела и поэтому является более правомерным с точки зрения конституции".

В Германии число доноров в течение последних нескольких лет неуклонно сокращалось. В прошлом году, однако, готовность пожертвовать органы снова возросла впервые с 2010 года. 955 человек предоставили органы после своей смерти. Но несмотря на положительную динамику, 9 400 пациентов ожидают спасительной для себя почки, легких или сердца.

В мире Европа Германия
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