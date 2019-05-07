Доступ к "умным" приборам учета предлагают расширить

Доступ к данным о потреблении электроэнергии в системе интеллектуального (или "умного") учета, которая, как ожидается, заработает в России в 2021 году, нужно открыть для третьих лиц - различных независимых институтов, чтобы они проводили глубокий анализ состояния сетей и потребления ресурсов. В необходимости расширения доступа уверен Аналитический центр (АЦ) при правительстве РФ. Юристы полагают, что реализовать это несложно, защитить сами данные - тоже. Участники рынка предлагают сделать главным местом сбора информации министерство энергетики.

"Умные" счетчики внедрят по всей России только для учета электричества. От аналогичных для учета газа пока отказались. Фото: Сергей Михеев/РГ

Интеллектуальная система учета (ИСУ) электроэнергии дает возможность бороться с хищениями ресурсов: "умные" счетчики сами собирают данные о потреблении, передают их ресурсникам, те выставляют счета и в случае неуплаты отключают должников. Закон об особенностях регулирования ИСУ в России приняли в конце прошлого года, а сейчас готовится постановление, которое определит функции приборов учета, ИСУ, пользователи системы и порядок передачи информации из нее. Сейчас проект не предусматривает передачу каких-либо данных с "умных" счетчиков третьим лицам, говорит статс-секретарь - замминистра энергетики Анастасия Бондаренко.

Сбор информации со счетчиков - это некоторое вторжение в частную жизнь потребителя, что должен регулировать закон

С расширением применения таких приборов учета появляется большой массив данных, которые в перспективе могли бы использовать не только организации и потребители, говорится в энергетическом бюллетене Аналитического центра при правительстве РФ. Например, доступ третьих лиц к данным в ИСУ обеспечил бы предоставление более эффективных услуг патронажа, а страховые компании включили бы параметры качества сетей в свою систему оценки.

При этом постоянный сбор информации со счетчиков предполагает некоторое вторжение в частную жизнь потребителя, что должен регулировать закон. "Целесообразно рассмотреть дополнительные корректировки, чтобы предусмотреть такую возможность (доступ третьих лиц к данным. - Прим. ред.), но нужно учитывать несколько особенностей подхода", - пишут эксперты АЦ. Так, необходимо защитить персональные данные через ограничение цели их использования и осуществлять мониторинг за тем, что реально будут делать с этими данными. Кроме того, логично было бы упростить доступ к обезличенным данным со счетчиков для аналитических, научных и статистических работ и подсчетов.

"Проектом постановления, определяющего минимальный функционал интеллектуальных приборов и систем учета, определены пользователи ИСУ, которыми, кроме потребителей, являются сетевые организации, гарантирующие поставщики, производители электроэнергии, системный оператор, инфраструктурные организации, включая Ассоциацию "НП Совет рынка" и Коммерческий оператор оптового рынка, - напоминает член наблюдательного совета Ассоциации "Некоммерческое партнерство территориальных сетевых организаций" Алексей Седых. - Считаем, что к обобщенным данным ИСУ могут иметь доступ все заинтересованные лица. Вопрос, каким образом и кем эти данные будут обобщаться, пока находится в стадии обсуждения. К примеру, таким агрегатором данных может выступить Минэнерго России".

В целом "умные" счетчики призваны помочь при формировании доказательственной базы в спорах сетевых компаний с гарантирующими поставщиками и иными сбытовыми компаниями между собой, а также в спорах гарантирующих поставщиков, сбытовых компаний со своими потребителями, говорит партнер юридической компании "НАФКО" Павел Иккерт. Можно ли использовать данные о потреблении (как обезличенные, так и нет) во вред, он затруднился ответить.

А как у них

В Евросоюзе с 2018 года применяется Общий регламент по защите данных, также разрабатывается предложение по директиве "Об общих правилах внутреннего рынка электрической энергии", которое определит новые правила обмена данными, перечень лиц, которым может быть предоставлен доступ, единый формат данных и прозрачную процедуру доступа к ним, обеспечивая высокий уровень защиты.

В Великобритании существует специальная организация, отвечающая за маршрутизацию данных с приборов учета заинтересованным сторонам. При этом законодательство предусматривает возможность получения данных третьими лицами, но с согласия владельцев счетчиков и при условии их уведомления о цели использования, говорится в бюллетене АЦ.

Для США характерно развитие норм на уровне штатов (регулируется комиссиями штатов по вопросам деятельности коммунальных служб) и отдельных отраслей. Например, в Калифорнии данные об энергопотреблении и платежная информация предоставляются научным работникам и госорганизациям, но их не могут запрашивать для использования в коммерческих целях. Кроме того, в Калифорнии установлены повышенные требования к IT-системам для приема данных. Получение согласия пользователей требуется только для использования персональных, а не для обезличенных данных. Более того, существует добровольный отраслевой стандарт "Зеленая кнопка", позволяющий потребителю авторизировать третье лицо для прямого доступа к данным, что облегчает и ускоряет доступ и обмен информацией.