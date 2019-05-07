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07.05.2019 13:08
Рубрика: Экономика

ФАС не поддержала предложение по ограничению eSIM в России

Текст: Екатерина Ясакова
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Федеральная антимонопольная служба заявила о том, что не поддерживает предложение ограничить распространение в России eSIM (сим-карты, внедренной в смартфон или другое электронное устройство уже на этапе производства). Удобство такого варианта заключается в том, что владельцу смартфона больше не нужно обращаться в офисы мобильных операторов - все возможности для использования номера уже интегрированы в смартфоне.

Фото: iStock
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Ведомство активно интересуется применением eSIM в России. "Ограничивать количество участников рынка ФАС не намерена - это противоречило бы интересам конкуренции", - цитирует РБК начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елену Заеву.

Ранее с предложением ввести ограничения для производителей устройств выступил глава Tele2 Сергей Эмдин. По его словам, операторы опасаются, что в случае распространения eSIM в России производители смартфонов начнут запускать свои мобильные операторы, особенно это может быть опасно в случае с компаниями Apple и Huawei, поскольку есть риск передела рынка.

Елена Заева добавила, что оператором связи может быть только российское юридическое лицо. Соответственно, для выхода на российский рынок зарубежным производителям придется зарегистрировать здесь компанию.

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