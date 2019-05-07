Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Принят Государственной Думой 18 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 1418; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4342, 4346, 4353, 4375; 2016, N 1, ст. 10, 89; N 11, ст. 1493; N 15, ст. 2058, 2066; N 23, ст. 3291; N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4253, 4254, 4298; 2017, N 1, ст. 15, 30, 41; N 9, ст. 1277; N 14, ст. 2004; N 18, ст. 2660; N 24, ст. 3475, 3477; N 31, ст. 4747, 4780, 4816; 2018, N 1, ст. 59, 87, 88, 90; N 18, ст. 2578; N 27, ст. 3957; N 31, ст. 4856, 4861; N 32, ст. 5104; N 45, ст. 6848; N 53, ст. 8428, 8438, 8444; 2019, N 14, ст. 1463) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:

"2) контроль за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и непревышением объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащихся в планах-графиках закупок (далее также - планы-графики), извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов (направляемых в соответствии с настоящим Федеральным законом с использованием единой информационной системы участникам закупок, с которыми заключаются контракты);";

б) в части 3:

пункт 1 признать утратившим силу;

в пункте 3 слова "планов закупок и" исключить;

2) статью 5 дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Правительство Российской Федерации определяет порядок установления требований к формированию и размещению в единой информационной системе, на электронной площадке, специализированной электронной площадке информации и документов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.";

3) статью 15 дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. В случае, если законодательством Российской Федерации с целью заключения гражданско-правового договора (контракта) в рамках отношений, не указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, предусмотрена обязанность проведения конкурсов и аукционов или использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с настоящим Федеральным законом, то при их проведении положения статей 14, 23, 28 - 30, 34, 35 настоящего Федерального закона не применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.";

4) статью 16 изложить в следующей редакции:

"Статья 16. Планирование закупок

1. Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.

2. В планы-графики включаются:

1) идентификационные коды закупок, определенные в соответствии со статьей 23 настоящего Федерального закона;

2) наименование объекта и (или) наименования объектов закупок;

3) объем финансового обеспечения для осуществления закупок;

4) сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок;

5) информация об обязательном общественном обсуждении закупок товара, работы или услуги в соответствии со статьей 20 настоящего Федерального закона;

6) иная информация, определенная порядком, предусмотренным пунктом 2 части 3 настоящей статьи.

3. Правительством Российской Федерации устанавливаются:

1) требования к форме планов-графиков;

2) порядок формирования, утверждения планов-графиков, внесения изменений в такие планы-графики;

3) порядок размещения планов-графиков в единой информационной системе.

4. Правительство Российской Федерации вправе установить особенности включения в план-график информации о централизованных закупках, совместных конкурсах и аукционах, закупках, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также об отдельных закупках, предусмотренных пунктом 7 части 2 статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 831, частью 1 статьи 93 и статьей 111 настоящего Федерального закона.

5. Планы-графики формируются на срок, соответствующий сроку действия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законов субъекта Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов, муниципального правового акта представительного органа муниципального образования о местном бюджете. В планы-графики включается с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. В этом случае указанная в части 2 настоящей статьи информация вносится в планы-графики закупок на весь срок планируемых закупок.

6. План-график формируется государственным или муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями настоящей статьи в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации и утверждается в течение десяти рабочих дней после доведения до государственного или муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

7. План-график формируется государственным, муниципальным учреждениями, государственным, муниципальным унитарными предприятиями в соответствии с требованиями настоящей статьи при планировании финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального учреждений, государственного, муниципального унитарных предприятий и утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального учреждений, плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального унитарных предприятий.

8. Планы-графики подлежат изменению при необходимости:

1) приведения их в соответствие в связи с изменением установленных в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов;

2) приведения их в соответствие в связи с изменением доведенного до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, изменением показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных, муниципальных учреждений, государственных, муниципальных унитарных предприятий, изменением соответствующих решении и (или) соглашений о предоставлении субсидий;

3) реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения закупки в соответствии со статьей 20 настоящего Федерального закона;

4) использования в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки;

5) в иных случаях, установленных порядком, предусмотренным пунктом 2 части 3 настоящей статьи.

9. Внесение в соответствии с частью 8 настоящей статьи изменений в план-график может осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом либо в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 настоящего Федерального закона - не позднее чем за один день до дня заключения контракта.

10. Не допускаются размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупки, документации об осуществлении закупки, направление приглашений принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, если такие извещения, документация, приглашения содержат информацию, не соответствующую информации, указанной в планах-графиках.

11. Особенности планирования закупок в рамках государственного оборонного заказа устанавливаются Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".";

5) статью 17 признать утратившей силу;

6) в статье 18:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. В целях настоящего Федерального закона обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии с положениями статей 19 и 22 настоящего Федерального закона.";

б) части 2 и 3 признать утратившими силу;

в) в части 4 слова "мониторинга закупок," исключить;

г) часть 7 признать утратившей силу;

7) в статье 20:

а) в части 1 слова "планов закупок" заменить словами "планов-графиков";

б) в части 3 слова "планы закупок," исключить;

8) статью 21 признать утратившей силу;

9) в статье 22:

а) наименование дополнить словами ", начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги";

б) пункт 1 части 9 после слов "капитальный ремонт" дополнить словом ", снос";

в) часть 20 после слов "заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)," дополнить словами "начальной цены единицы товара, работы, услуги";

г) часть 201 после слов "с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)," дополнить словами "начальной цены единицы товара, работы, услуги";

д) часть 21 после слов "с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)," дополнить словами "начальной цены единицы товара, работы, услуги";

е) часть 22 после слов "с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)," дополнить словами "начальной цены единицы товара, работы, услуги";

ж) дополнить частями 23 и 24 следующего содержания:

"23. В информации и документах, подлежащих в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению в единой информационной системе, начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальная цена единицы товара, работы, услуги, начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги, максимальное значение цены контракта (в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить) указываются с использованием единой информационной системы.

24. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик с учетом установленных в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает в соответствии с настоящей статьей цену единицы товара, работы, услуги. При этом положения настоящего Федерального закона, касающиеся применения начальной (максимальной) цены контракта, в том числе для расчета размера обеспечения заявки или обеспечения исполнения контракта, применяются к максимальному значению цены контракта, если настоящим Федеральным законом не установлено иное.";

10) в статье 23:

а) в части 1 слова "плане закупок," исключить, дополнить предложением следующего содержания: "При этом в информации и документах, подлежащих в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению в единой информационной системе, идентификационный код закупки указывается с использованием единой информационной системы.";

б) в части 2 слова ", формируется с использованием кода бюджетной классификации, определенного в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, кодов общероссийских классификаторов, каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и может включать в себя иную информацию в порядке, установленном частью 3 настоящей статьи" исключить;

в) в части 3 слова "по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности" исключить;

г) часть 4 признать утратившей силу;

11) в части 4 статьи 24 слова "наименьшую цену контракта" заменить словами "наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товаров, работ, услуг (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона)";

12) в статье 242:

а) дополнить частями 41 и 42 следующего содержания:

"41. Оператор электронной площадки осуществляет ведение реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, в котором должны содержаться:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), если участником закупки является юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника закупки;

4) дата осуществления аккредитации на электронной площадке;

5) иные информация и документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

42. Реестр участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, размещается на электронной площадке ее оператором в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 241 настоящего Федерального закона.";

б) дополнить частями 12 - 15 следующего содержания:

"12. В целях обеспечения доступа к участию в проводимых на электронной площадке закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством Российской Федерации установлены дополнительные требования в соответствии с частями 2 и 21 статьи 31 настоящего Федерального закона, участник закупки, аккредитованный на электронной площадке, направляет оператору этой электронной площадки в отношении каждого такого вида электронные документы (или их копии), предусмотренные перечнем, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 настоящего Федерального закона.

13. В течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения в соответствии с частью 12 настоящей статьи электронных документов (или их копий), оператор электронной площадки по каждому виду товаров, работ, услуг, в отношении которых участником закупки предоставлены такие документы, принимает решение:

1) о размещении таких документов (или их копий) в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке;

2) об отказе в размещении таких документов (или их копий) в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, в случае:

а) несоответствия перечня представленных документов (или их копий) перечню, который установлен Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 настоящего Федерального закона;

б) нарушения порядка, установленного Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 15 настоящей статьи, при направлении таких документов (или их копий).

14. Оператор электронной площадки направляет участнику закупки уведомление о размещении или об отказе в размещении документов (или их копий) в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, в течение одного часа с момента принятия решения, предусмотренного частью 13 настоящей статьи. В случае, если принято решение об отказе в размещении, такое уведомление должно содержать обоснование принятого решения.

15. Порядок взаимодействия участника закупки и оператора электронной площадки, в том числе при направлении документов (или их копий) и их рассмотрении в соответствии с частями 12 и 13 настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации.";

13) пункт 3 части 2 статьи 25 после слов "цены контрактов" дополнить словами ", начальные цены единиц товара, работы, услуги";

14) в части 2 статьи 28 слова "предлагаемой ими цены контракта" заменить словами "предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги", слова "по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта" заменить словами "заключается с учетом преимущества в отношении предложенных им цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги, но не выше начальной (максимальной) цены контракта";

15) в части 3 статьи 29 слова "предлагаемой ими цены контракта" заменить словами "предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги", слова "по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта" заменить словами "заключается с учетом преимущества в отношении предложенных победителем цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги, но не выше начальной (максимальной) цены контракта";

16) в части 11 статьи 31 слова "такую же" заменить словами "такие же", слова "цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта" заменить словами "цену контракта, сумму цен единиц товара, работы, услуги или предложение о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги которого содержит лучшие условия по цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги";

17) в статье 32:

а) пункт 1 части 1 дополнить словами ", сумма цен единиц товара, работы, услуги";

б) часть 4 после слов "цена контракта" дополнить словами "или сумма цен единиц товара, работы, услуги";

18) в статье 33:

а) часть 1 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8) документация о закупке при осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства должна содержать проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, за исключением случая, если подготовка проектной документации в соответствии с указанным законодательством не требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с частями 16 и 161 статьи 34 настоящего Федерального закона, при которых предметом контракта является в том числе проектирование объекта капитального строительства. Включение проектной документации в документацию о закупке в соответствии с настоящим пунктом является надлежащим исполнением требований пунктов 1 - 3 настоящей части.";

б) в части 4 слова "гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара" заменить словами "гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства)";

19) в статье 34:

а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: "В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, контракт должен содержать порядок определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги на основании заявок заказчика.";

б) в части 2 слова "а в случаях" заменить словами "а в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, указываются цены единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены контракта, а также в случаях", дополнить предложением следующего содержания: "В случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.";

в) в части 5 слова "в виде фиксированной суммы, определенной" исключить;

г) в части 7 слова ", определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая" заменить словами "одной трехсотой", дополнить словами ", за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени";

д) в части 8 слова "в виде фиксированной суммы, определенной" исключить, дополнить словами ", за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов";

е) часть 11 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "В случае отсутствия таких типовых контрактов, типовых условий контрактов соответствующие типовые контракты, типовые условия контрактов могут быть разработаны и утверждены федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.";

ж) в пункте 1 части 13:

после слов "или услуги," дополнить словами "в том числе с учетом положений части 13 статьи 37 настоящего Федерального закона,", слова "а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки" заменить словами "о порядке и сроках оформления результатов такой приемки, а также о порядке и сроке предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в случае установления в соответствии с частью 4 статьи 33 настоящего Федерального закона требований к их предоставлению";

слово "предоставлению;" заменить словами "предоставлению. В случае, если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в контракт включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа;";

з) часть 131 после слов "за исключением" дополнить словами "случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации,";

и) часть 27 дополнить предложением следующего содержания: "При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.";

20) в части 1 статьи 36 слова "обязан внести соответствующие изменения в план-график" заменить словами "вносит соответствующие изменения в план-график (при необходимости)";

21) в статье 37:

а) часть 1 после слов "ниже начальной (максимальной) цены контракта," дополнить словами "либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц,";

б) в части 2 после слов "ниже начальной (максимальной) цены контракта," дополнить словами "либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц,", слова "на дату подачи заявки" исключить;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.";

г) в части 4 слова ", но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса)" исключить;

д) часть 9 изложить в следующей редакции:

"9. Если предметом контракта, для заключения которого проводится конкурс или аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, наряду с требованиями, предусмотренными настоящей статьей, обязан представить заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара.";

е) в части 10:

в пункте 1 после слов "предложившим цену контракта" дополнить словами ", сумму цен единиц товара", после слов "ниже начальной (максимальной) цены контракта," дополнить словами "начальной суммы цен единиц товара,", слова "предложенной цены контракта необоснованной" заменить словами "предложенных цены контракта, суммы цен единиц товара необоснованными";

в пункте 2 слова "При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной" заменить словами "При признании комиссией по осуществлению закупок предложенных цены контракта, суммы цен единиц товара необоснованными", слова "такую же" заменить словами "такие же", после слов "как и победитель этого конкурса или аукциона, цену контракта" дополнить словами ", сумму цен единиц товара";

ж) дополнить частью 13 следующего содержания:

"13. Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 настоящей статьи, не допускается.";

22) пункт 1 части 4 статьи 38 признать утратившим силу;

23) часть 1 статьи 40 после слов "цены контракта," дополнить словами "начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен указанных единиц,";

24) в статье 42:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 настоящего Федерального закона, информацию о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг, начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 настоящего Федерального закона, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, указываются начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта. В случае, если контрактом предусматривается выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, допускается оплата такого контракта исходя из фактически выполненного объема данных работ, но не превышающего объема работ, подлежащих выполнению в соответствии с контрактом. При этом в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке должно быть указано, что оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке;";

б) в пункте 8 слова "порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению" заменить словами "требования к такому обеспечению, порядок предоставления такого обеспечения, устанавливаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом";

в) дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12) размер аванса, устанавливаемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (если предусмотрена выплата аванса).";

25) в статье 44:

а) в пункте 1 части 16 слова "от пяти миллионов рублей" исключить;

б) в абзаце первом части 20 слова "блокирование не осуществляется" исключить, слова "оператором электронной площадки" заменить словами "оператором электронной площадки, блокирование не осуществляется, о чем банк направляет информацию оператору электронной площадки в течение одного часа с момента получения информации об участнике закупки и о размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки", слова "с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе" заменить словами "с момента получения от банка указанной информации";

в) часть 24 изложить в следующей редакции:

"24. В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке указанного в части 12 статьи 547, части 8 статьи 69 настоящего Федерального закона протокола оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки (за исключением участника закупки, указанного в части 27 настоящей статьи), заявка которого признана не соответствующей требованиям документации о закупке. Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 настоящей статьи блокирование денежных средств на специальном счете такого участника закупки в размере обеспечения заявки на участие в закупке.";

г) часть 27 изложить в следующей редакции:

"27. В случае, если в течение одного квартала календарного года на одной электронной площадке в отношении трех и более заявок участника закупки комиссиями по осуществлению закупок принято решение о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным документацией о закупке, по основаниям, установленным пунктами 1 и 2 части 4 статьи 547, пунктами 1 и 2 части 6 статьи 69 настоящего Федерального закона, денежные средства, заблокированные на специальном счете участника закупки в размере обеспечения каждой третьей такой заявки, подлежат перечислению в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, за исключением случая, если судом, контрольным органом в сфере закупок принятое в отношении такой заявки решение признано не соответствующим требованиям настоящего Федерального закона. При этом оператор электронной площадки направляет в банк информацию о таком участнике закупки через тридцать дней со дня, следующего за днем размещения на электронной площадке в отношении каждой третьей заявки протокола, указанного в части 12 статьи 547, части 8 статьи 69 настоящего Федерального закона. Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации осуществляет предусмотренное настоящей частью перечисление денежных средств, о чем в течение одного часа уведомляет участника закупки.";

26) в статье 45:

а) в части 1 слова "и исполнения контрактов" заменить словами ", исполнения контрактов, гарантийных обязательств", дополнить словами ", и включенными в перечень, предусмотренный частью 12 настоящей статьи";

б) в части 5 слова "в качестве обеспечения исполнения контракта" исключить;

в) в части 8 слова "предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с настоящим Федеральным законом, или в качестве обеспечения исполнения контракта" заменить словами "используемая для целей настоящего Федерального закона";

г) в части 81 слова ", предоставляемых в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов," исключить;

д) часть 12 после слов "частью 30 статьи 34," дополнить словами "пунктом 9 части 1 статьи 95,";

27) пункт 1 части 1 статьи 50 дополнить словами ", начальных цен единиц товара, работы, услуги";

28) пункт 2 части 2 статьи 51 изложить в следующей редакции:

"2) предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки, о цене контракта, цене единицы товара, работы, услуги и сумме цен указанных единиц, а в случае закупки товара также наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной документации условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона);";

29) пункт 1 части 1 статьи 543 дополнить словами ", начальных цен единиц товара, работы, услуги";

30) в статье 544:

а) часть 2 дополнить словами ", сумме цен единиц товара, работы, услуги";

б) пункт 5 части 11 изложить в следующей редакции:

"5) подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги, превышающее начальную (максимальную) цену контракта, начальную сумму цен единиц товаров, работ, услуг или равное нулю;";

31) в пункте 2 части 9 статьи 545 слова "о наименьшей цене контракта" заменить словами "о наиболее низкой цене контракта, наименьшей сумме цен единиц товара, работы, услуги";

32) в статье 546:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, подача окончательных предложений проводится путем снижения начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги в порядке, установленном настоящей статьей.";

б) в части 5 слова "цены контракта, предложенной" заменить словами "предложения, поданного";

в) в части 6 слова "предложение о цене контракта, поданное" заменить словами "предложение, поданное";

33) в статье 55:

а) в абзаце первом части 2 слова "также в план закупок" исключить;

б) в части 3 слова "которая может быть увеличена не более чем на десять процентов начальной (максимальной) цены контракта, предусмотренной" заменить словами "начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, которая может быть увеличена не более чем на десять процентов начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предусмотренных";

в) в части 4 слова "также в план закупок" исключить;

г) в части 5 слова "также в план закупок" исключить;

д) в части 6 слова "также в план закупок" исключить;

34) в части 4 статьи 551 слова "также в план закупок" исключить;

35) в статье 57:

а) часть 4 после слов "о цене контракта" дополнить словами ", сумме цен единиц товара, работы, услуги";

б) в части 12 слова "цены контракта" заменить словами "предложения о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги";

36) в статье 571:

а) часть 4 после слов "о цене контракта" дополнить словами ", сумме цен единиц товара, работы, услуги";

б) в части 12 слова "цены контракта" заменить словами "предложения о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги";

37) в статье 63:

а) в части 2 слова "три миллиона рублей" заменить словами "триста миллионов рублей либо начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства не превышает двух миллиардов рублей";

б) в части 3 слова "В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает три миллиона рублей, заказчик" заменить словом "Заказчик", дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи";

в) в части 6 слова ", если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей" заменить словами "в случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи";

38) пункт 1 части 1 статьи 64 дополнить словами ", начальных цен единиц товара, работы, услуги";

39) в части 6 статьи 65 слова ", если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей" заменить словами "в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 63 настоящего Федерального закона";

40) в статье 66:

а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: "При этом подача заявок на участие в закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 21 статьи 31 настоящего Федерального закона установлены дополнительные требования, осуществляется только участниками закупки, электронные документы (или их копии) которых размещены в соответствии с частью 13 статьи 242 настоящего Федерального закона оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.";

б) абзац первый части 3 после слов "в электронном аукционе" дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного частью 31 настоящей статьи,";

в) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона проектной документации должна содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).";

г) в пункте 2 части 5 слова ", частями 2 и 21 статьи 31 (при наличии таких требований)" заменить словами "статьи 31";

д) часть 6 после цифры "3" дополнить словами "или 31";

е) в части 61 слова "и 5" заменить цифрами ", 5, 82";

ж) часть 8 после слов "в электронном аукционе" дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного частью 81 настоящей статьи,";

з) дополнить частями 81 и 82 следующего содержания:

"81. Заявка на участие в электронном аукционе, в описание объекта закупки которого в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона включается проектная документация, направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 31 и 5 настоящей статьи. Указанные электронные документы подаются одновременно.

82. Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 21 статьи 31 настоящего Федерального закона, не включаются участником такого аукциона в состав второй части заявки. Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 настоящего Федерального закона одновременно со вторыми частями заявок на участие в таком аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с частью 13 статьи 242 настоящего Федерального закона в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.";

и) часть 11 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, электронных документов (или их копий) участника закупки, предусмотренных перечнем, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 настоящего Федерального закона, либо несоответствия таких документов (или их копий) требованиям, установленным в извещении о проведении электронного аукциона в соответствии с пунктом 6 части 5 статьи 63 настоящего Федерального закона (при осуществлении закупки, в отношении участников которой заказчиком установлены дополнительные требования в соответствии с частями 2 и 21 статьи 31 настоящего Федерального закона).";

к) часть 15 после слов "частями 3 - 5 настоящей статьи," дополнить словами "а также информации, содержащейся в электронных документах (их копиях), предусмотренных частью 82 настоящей статьи,";

41) в статье 67:

а) в части 2 слова "семь дней" заменить словами "три рабочих дня", слова "а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей," заменить словами "за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 63 настоящего Федерального закона, при котором";

б) дополнить частью 10 следующего содержания:

"10. Участник закупки, первая часть заявки на участие в электронном аукционе которого в соответствии с частью 31 статьи 66 настоящего Федерального закона содержит согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, и заявка которого не возвращена оператором электронной площадки в соответствии с частью 11 статьи 66 настоящего Федерального закона, считается допущенным к участию в электронном аукционе. Оформление протокола, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, не требуется.";

42) в статье 68:

а) в части 3 слова "после истечения двух дней с даты" заменить словами "за датой", дополнить предложением следующего содержания: "При этом электронный аукцион в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона проектной документации проводится через четыре часа после окончания срока подачи заявок на участие в указанном электронном аукционе.";

б) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, электронный аукцион проводится путем снижения начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги в порядке, установленном настоящей статьей.";

в) в части 6 слова ", но не менее чем сто рублей" исключить;

г) в части 19 второе предложение исключить, дополнить предложениями следующего содержания: "При этом при проведении электронного аукциона в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона проектной документации оператор электронной площадки также направляет заказчику предусмотренные частью 31 статьи 66 настоящего Федерального закона первые части заявок таких участников. В течение указанного срока оператор электронной площадки обязан направить участникам соответствующие уведомления.";

д) часть 23 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) "шаг аукциона" составляет до 5 процентов цены контракта, указанной в пункте 1 настоящей части.";

43) в статье 69:

а) часть 3 после слов "цену контракта," дополнить словами "наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги,";

б) в пункте 1 части 6 слова "3 и 5" заменить словами "3 или 31, 5, 82";

в) часть 10 после слов "цену контракта" дополнить словами ", наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги";

44) в статье 71:

а) пункт 1 части 1 после слов "частью 11 статьи 241" дополнить словами ", частью 82 статьи 66";

б) пункт 1 части 2 после слов "частью 11 статьи 241" дополнить словами ", частью 82 статьи 66";

в) пункт 1 части 3 после слов "частью 11 статьи 241" дополнить словами ", частью 82 статьи 66";

г) в части 4 слова "также в план закупок" исключить;

45) часть 1 статьи 72 дополнить словами ", наименьшую сумму цен единиц товаров, работ, услуг";

46) в статье 73:

а) пункт 1 части 1 после слов "начальной (максимальной) цены контракта" дополнить словами ", начальных цен единиц товара, работы, услуги";

б) в пункте 2 части 3 слова "предложение о цене каждого наименования поставляемого товара в случае осуществления закупки товара" заменить словами "цене единицы товара, работы, услуги и сумме цен единиц товара, работы, услуги";

47) в статье 78:

а) часть 1 после слов "предложения о цене контракта," дополнить словами "сумме цен единиц товара, работы, услуги,";

б) часть 6 после слов "цена товара, работы или услуги" дополнить словами ", наименьшая сумма цен единиц товара, работы, услуги", после слов "цены товара, работы или услуги" дополнить словами ", наименьшей суммы цен единиц товара, работы, услуги";

в) в части 7 слова "начальную (максимальную) цену, указанную" заменить словами "начальную (максимальную) цену, начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги, указанные";

г) в части 8 слова "информация о победителе запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену контракта такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта" заменить словами "наименьшей сумме цен единиц товара, работы, услуги, информация о победителе запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену контракта, сумму цен единиц товара, работы, услуги такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение которого содержит лучшие условия по цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги", слова "цены, предложенной" заменить словами "цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги, предложенных";

д) в части 12 первое предложение изложить в следующей редакции: "В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником запроса котировок, предложившим такую же, как и победитель запроса котировок, цену контракта, сумму цен единиц товара, работы, услуги, или при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, предложение которого содержит лучшие условия по цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий, если цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги не превышают начальную (максимальную) цену контракта, начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги, указанные в извещении о проведении запроса котировок.";

е) часть 14 после слов "по цене" дополнить словами ", максимальному значению цены контракта", после слова "товара)," дополнить словами "цен единиц товара, работы, услуги,";

48) в части 4 статьи 79 слова "также в план закупок" исключить;

49) в статье 82:

а) в части 5 слова "не указывается" заменить словами "не указываются", после слов "начальная (максимальная) цена контракта" дополнить словами ", начальная сумма цен единиц товаров, работ, услуг, максимальное значение цены контракта";

б) в части 8 после слов "цены контракта" дополнить словами ", суммы цен единиц товара, работы, услуги", слова "предложена наиболее низкая цена контракта" заменить словами "предложены наиболее низкие цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги", после слов "о цене контракта," дополнить словами "сумме цен единиц товара, работы, услуги,";

в) часть 10 после слов "по цене," дополнить словами "максимальному значению цены контракта,";

г) часть 11 после слов "по цене," дополнить словами "максимальному значению цены контракта,";

50) часть 1 статьи 821 после слов "цену контракта" дополнить словами ", наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги";

51) пункт 2 части 2 статьи 822 после слов "обоснование начальной (максимальной) цены контракта" дополнить словами ", начальных цен единиц товара, работы, услуги";

52) в статье 823:

а) часть 2 после слов "а также о цене контракта" дополнить словами ", сумме цен единиц товара, работы, услуги";

б) пункт 5 части 6 изложить в следующей редакции:

"5) подачи участником такого запроса заявки, не содержащей предложение о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги или содержащей предложение о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги, превышающих начальную (максимальную) цену контракта, начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги или равных нулю;";

53) в статье 824:

а) в части 6 второе - четвертое предложения изложить в следующей редакции: "Оператор электронной площадки присваивает каждой заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, которая не была отклонена заказчиком, порядковый номер по мере увеличения предложенных в таких заявках цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги. Заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, содержащей предложение о наиболее низкой цене контракта, наименьшей сумме цен единиц товара, работы, услуги, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе котировок в электронной форме содержатся одинаковые предложения о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в таком запросе, в которых предложены такие же цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги.";

б) в части 7 слово "указана" заменить словом "указаны", после слов "цена товара, работы или услуги" дополнить словами ", наименьшая сумма цен единиц товара, работы, услуги", после слов "цены товара, работы или услуги" дополнить словами ", наименьшей суммы цен единиц товара, работы, услуги", слова "такая же цена" заменить словами "такие же цена, сумма цен";

в) в части 8 слова "такую же" заменить словами ", сумму цен единиц товара, работы, услуги такие же", слова "предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта" заменить словами "предложение которого содержит лучшие условия по цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги";

54) в части 2 статьи 826 слова "также в план закупок" исключить;

55) в статье 83:

а) пункт 2 части 6 дополнить словами ", начальных цен единиц товара, работы, услуги";

б) в части 19 слова "вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и снова осуществляет закупку" заменить словами "вправе внести изменения в план-график (при необходимости) и принять решение о проведении новой закупки либо осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона";

56) в статье 831:

а) пункт 2 части 6 дополнить словами ", начальных цен единиц товара, работы, услуги";

б) пункт 5 части 13 изложить в следующей редакции:

"5) подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги, превышающих начальную (максимальную) цену контракта, начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги или равных нулю;";

в) в части 27 слова "вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и вправе осуществить новую закупку" заменить словами "вправе внести изменения в план-график (при необходимости) и принять решение о проведении новой закупки либо осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона";

57) в статье 832:

а) в части 2:

после слов "путем включения" дополнить словами "с использованием единой информационной системы";

после слов "цены контракта" дополнить словами "(за исключением части 21 настоящей статьи)";

после слов "статьи 68 настоящего Федерального закона," дополнить словами "а также включения";

б) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, с использованием единой информационной системы в сфере закупок в проект контракта включаются максимальное значение цены контракта, цена единицы товара, работы, услуги. При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником закупки, с которым заключается контракт.";

в) часть 3 после слов "цена контракта" дополнить словами ", сумма цен единиц товара, работы, услуги", слово "снижена" заменить словом "снижены", после слов "начальной (максимальной) цены контракта," дополнить словами "начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги,", после слов "обоснование цены контракта" дополнить словами ", суммы цен единиц товара, работы, услуги";

г) часть 10 дополнить словами ", либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью 21 настоящей статьи, и максимальному значению цены контракта";

д) в части 13 слова "на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта" заменить словами ", суммы цен единиц товара, работы, услуги на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги";

58) часть 1 статьи 86 дополнить словами ", наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги";

59) пункт 1 части 1 статьи 87 дополнить словами ", начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги";

60) часть 3 статьи 90 дополнить предложением следующего содержания: "Если в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 настоящего Федерального закона, в документации о закрытом аукционе указана цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц, такой аукцион проводится путем снижения начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги в порядке, установленном настоящей статьей.";

61) в статье 91:

а) часть 3 после слов "предложение о цене контракта," дополнить словами "сумме цен единиц товара, работы, услуги,";

б) часть 4 дополнить словами ", либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью 21 статьи 832 настоящего Федерального закона, и максимальному значению цены контракта";

62) в статье 93:

а) в части 1:

в пункте 4 слово "ста" заменить словом "трехсот";

пункт 24 после слов "с которым заключается контракт" дополнить словами ", либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью 21 статьи 832 настоящего Федерального закона, и максимальному значению цены контракта";

в пункте 25 слова "частью 18 статьи 83" заменить словами "частями 18 и 19 статьи 83, частью 27 статьи 831", после слов "с которым заключается контракт" дополнить словами ", либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью 21 статьи 832 настоящего Федерального закона, и максимальному значению цены контракта";

пункт 251 после слов "заключается контракт," дополнить словами "либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью 21 статьи 832 настоящего Федерального закона, и максимальному значению цены контракта,";

пункт 252 после слов "заключается контракт," дополнить словами "либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью 21 статьи 832 настоящего Федерального закона, и максимальному значению цены контракта,";

пункт 253 после слов "заключается контракт," дополнить словами "либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью 21 статьи 832 настоящего Федерального закона, и максимальному значению цены контракта,";

в пункте 28 слова "двести тысяч" заменить словами "один миллион";

в пункте 54 слова "федеральных государственных" исключить;

б) в части 2 первое, второе и третье предложения исключить, слово "уведомить" заменить словом "направить", слова "контрольный орган в сфере закупок" заменить словами "в контрольный орган в сфере закупок уведомление";

в) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не требуется.";

г) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 3, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 30 - 32, 34, 35, 37 - 41, 46, 49 части 1 настоящей статьи, заказчик обязан определить и обосновать цену контракта в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных настоящей частью, контракт должен содержать обоснование цены контракта.";

63) в статье 94:

а) часть 4 признать утратившей силу;

б) в части 41 слово "иные" исключить;

в) дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в соответствии с настоящим Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.";

г) части 9 - 12 признать утратившими силу;

64) в статье 95:

а) в части 1:

в пункте 1:

подпункт "б" после слов "увеличиваются предусмотренные контрактом" дополнить словами "(за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия)";

дополнить подпунктом "в" следующего содержания:

"в) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;";

дополнить пунктами 8 - 10 следующего содержания:

"8) если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений;

9) если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта;

10) в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона";

б) дополнить частью 171 следующего содержания:

"171. В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 настоящей статьи, заказчик вправе заключить контракт с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт при уклонении от заключения контракта победителя, указанного в части 3 статьи 54, части 6 статьи 78, первом предложении части 17 статьи 83, победителя электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 832 настоящего Федерального закона) и при условии согласия такого участника закупки заключить контракт. Указанный контракт заключается с соблюдением условий, предусмотренных частью 1 статьи 34 настоящего Федерального закона с учетом положений части 18 настоящей статьи, и после предоставления в соответствии с настоящим Федеральным законом участником закупки обеспечения исполнения контракта, если требование обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке. При этом при расторжении контракта (за исключением контракта, указанного в части 9 статьи 37 настоящего Федерального закона) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заключение контракта в соответствии с настоящей частью допускается в случае, если в связи с таким расторжением в соответствии с частью 7 статьи 104 настоящего Федерального закона принято решение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут контракт, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).";

в) часть 24 признать утратившей силу;

65) в статье 96:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Заказчиком, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 настоящего Федерального закона.";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.";

в) в части 6 четвертое предложение изложить в следующей редакции: "В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона.", дополнить предложениями следующего содержания: "В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона предусмотренный настоящей частью размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, устанавливается от цены, по которой в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов начальной (максимальной) цены контракта.";

г) часть 7 дополнить предложением следующего содержания: "Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.";

д) абзац первый части 8 после слов "об обеспечении исполнения контракта" дополнить словами ", включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона,";

е) дополнить частью 81 следующего содержания:

"81. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.";

66) в статье 97:

а) в части 1 слова "планов закупок и" исключить;

б) часть 2 признать утратившей силу;

в) часть 6 после слова "эффективности" дополнить словами "осуществления закупок товара, работы, услуги для";

67) в статье 99:

а) пункт 2 части 1 после слов "бюджетной системы Российской Федерации," дополнить словами "федеральный орган исполнительной власти, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 6 статьи 4 настоящего Федерального закона,";

б) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органы управления, государственными внебюджетными фондами осуществляют контроль за:

1) непревышением объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика;

2) соответствием информации об идентификационных кодах закупок и непревышением объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащихся в предусмотренных настоящим Федеральным законом информации и документах, не подлежащих в соответствии с настоящим Федеральным законом формированию и размещению в единой информационной системе в сфере закупок.";

в) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. Федеральный орган исполнительной власти, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 6 статьи 4 настоящего Федерального закона, осуществляет с использованием единой информационной системы в сфере закупок контроль за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и непревышением объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащихся в:

1) извещениях об осуществлении закупок, информации, содержащейся в планах-графиках;

2) протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в извещениях об осуществлении закупок;

3) условиях проектов контрактов, направляемых в соответствии с настоящим Федеральным законом с использованием единой информационной системы участникам закупок, с которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).";

г) в части 6 слова "частью 5" заменить словами "частями 5 и 51", слова "части 5" заменить словами "частях 5 и 51";

д) в части 8:

пункт 1 признать утратившим силу;

в пункте 3 слово "обоснования" заменить словами "определения и обоснования", дополнить словами ", начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги";

е) в части 10:

в абзаце первом слова "частью 5" заменить словами "частями 5 и 51";

пункт 3 дополнить словами ", начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги";

ж) в пункте 3 части 27 слова "начала закупки" заменить словами "окончания срока подачи заявок";

68) пункт 10 части 2 статьи 103 дополнить словами ", заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций)";

69) в части 7 статьи 104 слово "десяти" заменить словом "пяти";

70) в статье 105:

а) в части 3 слово "десять" заменить словом "пять";

б) в части 4 слово "десять" заменить словом "пять";

в) в части 5 слова "частью 4" заменить словами "частями 4 и 6";

г) часть 6 после слов "специализированной организации," дополнить словами "комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки,", после слов "настоящей главой," дополнить словами "участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт,";

71) статью 106 дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. Представление информации и документов, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, не требуется в случае их размещения в соответствии с настоящим Федеральным законом на официальном сайте. При этом, если информация и документы, предусмотренные частью 5 настоящей статьи и размещенные на официальном сайте, не соответствуют информации и документам, составленным в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или аккредитации участника закупки на электронной площадке, специализированной электронной площадке, приоритет имеют информация и документы, размещенные на официальном сайте.";

72) в статье 112:

а) части 2 и 3 признать утратившими силу;

б) в части 53 слова "октября 2019" заменить словами "января 2020".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2019 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункт 2, подпункты "в" - "е", "з" пункта 19, подпункт "г" пункта 63, пункты 69 - 72 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Подпункты "б" - "г" пункта 62, подпункты "а" и "б" пункта 63 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

4. Подпункт "б" пункта 1, пункты 4 - 8, абзац третий подпункта "ж" пункта 19, пункты 20, 22, подпункт "в" пункта 24, подпункты "а", "в" - "д" пункта 33, пункт 34, подпункт "г" пункта 44, пункты 48, 54, 66, абзац второй подпункта "д", подпункт "ж" пункта 67 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 октября 2019 года.

5. Подпункт "а" пункта 1, подпункты "а" - "г", абзац второй подпункта "е" пункта 67 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 апреля 2020 года.

6. Планирование закупок на 2019 год осуществляется по правилам, действовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. При этом с 1 июля 2019 года внесение изменений в план-график в соответствии с частью 13 статьи 21 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона) по каждому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом либо в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 указанного Федерального закона (в редакции настоящего Федерального закона) - не позднее чем за один день до дня заключения контракта.

7. С 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в отношении закупок, включенных в план-график закупок, предусмотренный статьей 16 указанного Федерального закона (в редакции настоящего Федерального закона), осуществляется с учетом следующих особенностей:

1) контроль за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, предусмотренной подпунктом "а" пункта 2 указанной части, не осуществляется;

2) в случае, предусмотренном пунктом 1 указанной части, осуществляется контроль за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы-графики закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика.

8. До 1 октября 2019 года осуществление закупок лекарственных средств с указанием цены единицы товара, а также начальной суммы цен единиц товара и максимального значения цены контракта не допускается.

Президент Российской Федерации В. Путин