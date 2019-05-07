Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 84-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданской обороне"

Принят Государственной Думой 16 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 799; 2002, N 41, ст. 3970; 2004, N 25, ст. 2482; N 35, ст. 3607; 2007, N 26, ст. 3076; 2009, N 48, ст. 5717; 2010, N 31, ст. 4192; N 52, ст. 6992; 2013, N 27, ст. 3450; N 52, ст. 6969; 2015, N 27, ст. 3962; 2016, N 1, ст. 68) следующие изменения:

1) в преамбуле слово "исполнительной" заменить словом "государственной";

2) в статье 1:

а) абзац девятый после слов "этих конфликтов," дополнить словами "а также";

б) дополнить абзацами следующего содержания:

"обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне - комплекс мероприятий, направленных на создание условий для эффективного решения задач в области гражданской обороны органами управления, силами и средствами гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

организация, обеспечивающая выполнение мероприятий по гражданской обороне федерального органа исполнительной власти, организация, обеспечивающая выполнение мероприятий регионального или местного уровня по гражданской обороне, - организация, осуществляющая деятельность в области гражданской обороны в интересах федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, подведомственная соответственно одному из указанных органов либо осуществляющая такую деятельность на договорной основе по мобилизационным планам экономики;

опасности, возникающие при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, - совокупность условий, которые сложились в результате применения (воздействия) или угрозы применения (воздействия) различных видов оружия или в результате возникновения чрезвычайных ситуаций и при которых возникла угроза воздействия поражающих факторов на население, материальные и культурные ценности и окружающую среду или существует вероятность возникновения такой угрозы;

сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения - совокупность действующих специализированных учреждений, подразделений и служб федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций, осуществляющих функции наблюдения и контроля за радиационной, химической, биологической обстановкой на территории Российской Федерации.";

3) в пункте 1 статьи 3 слова "нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации" заменить словами "законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации";

4) пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:

"3. Ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях начинается с момента введения в действие Президентом Российской Федерации Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации.";

5) в статье 41:

а) в абзаце первом слова "органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" заменить словами "органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

"на региональном уровне - центры управления в кризисных ситуациях территориальных органов, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области гражданской обороны, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны.";

6) в статье 6:

а) дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:

"определяет порядок функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения;";

б) абзац десятый считать абзацем одиннадцатым;

7) в наименовании главы III слово "исполнительной" заменить словом "государственной";

8) в статье 8:

а) в наименовании слово "исполнительной" заменить словом "государственной";

б) в абзаце первом пункта 1 слово "исполнительной" заменить словом "государственной";

9) в статье 9:

а) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

"Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением организаций, не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне федерального органа исполнительной власти, и организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регионального и местного уровней по гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийно-спасательные формирования.";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, создают и поддерживают в состоянии готовности локальные системы оповещения.";

10) в статье 11:

а) в пункте 3 слова "главы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и руководители органов местного самоуправления" заменить словами "высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований)";

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Руководители федеральных органов исполнительной власти, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований), и руководители организаций несут персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения.";

11) в подпункте 2 статьи 12:

а) в абзаце первом слова "региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и" исключить;

б) в абзаце втором слова "- региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и органы, уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации," исключить;

12) в статье 15:

а) пункт 4 после слов "защиты населения" дополнить словами "и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций";

б) пункт 5 после слов "защиты населения" дополнить словами "и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин