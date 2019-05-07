Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 90-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"

Принят Государственной Думой 16 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; N 31, ст. 3431, 3452; 2007, N 1, ст. 8; N 7, ст. 835; 2008, N 18, ст. 1941; 2009, N 29, ст. 3625; 2010, N 7, ст. 705; N 15, ст. 1737; N 27, ст. 3408; N 31, ст. 4190; 2011, N 7, ст. 901; N 9, ст. 1205; N 25, ст. 3535; N 27, ст. 3873, 3880; N 29, ст. 4284, 4291; N 30, ст. 4590; N 45, ст. 6333; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7351, 7366; 2012, N 31, ст. 4322, 4328; N 53, ст. 7578; 2013, N 19, ст. 2326; N 27, ст. 3450; N 30, ст. 4062; N 43, ст. 5451; N 44, ст. 5643; N 48, ст. 6162; N 49, ст. 6339, 6347; N 52, ст. 6961; 2014, N 6, ст. 560; N 14, ст. 1552; N 19, ст. 2302; N 26, ст. 3366, 3377; N 30, ст. 4229, 4273; N 49, ст. 6928; 2015, N 29, ст. 4342, 4383, 4389; 2016, N 10, ст. 1316, 1318; N 15, ст. 2066; N 18, ст. 2498; N 26, ст. 3873; N 27, ст. 4213, 4221; N 28, ст. 4558; 2017, N 17, ст. 2457; N 24, ст. 3479; N 31, ст. 4742, 4794; N 50, ст. 7557; 2018, N 17, ст. 2419; N 32, ст. 5135; N 51, ст. 7862; N 53, ст. 8453, 8455) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктом 285 следующего содержания:

"285) точка обмена трафиком - совокупность технических и программных средств и (или) сооружений связи, с использованием которых собственник или иной их владелец обеспечивает возможность для соединения и пропуска в неизменном виде трафика между сетями связи, если собственник или иной владелец сетей связи имеет уникальный идентификатор совокупности средств связи и иных технических средств в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";";

2) в пункте 2 статьи 12:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

"определяет порядок их взаимодействия;";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"устанавливает требования к функционированию систем управления сетями связи при возникновении угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сети связи общего пользования.";

3) в статье 46:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"соблюдать требования, предусмотренные статьями 562 и 651 настоящего Федерального закона.";

б) в пункте 5 слова "оператором связи установленных статьями 151 - 154 указанного Федерального закона требований" заменить словами "оператором связи, собственником или иным владельцем технологических сетей связи требований настоящего Федерального закона и Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", предусматривающих ограничение доступа к информации";

в) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. Оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", обязан обеспечивать установку в своей сети связи технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сети связи общего пользования (далее - технические средства противодействия угрозам), представлять информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, о фактическом месте установки технических средств противодействия угрозам в течение трех дней со дня установки и соблюдать предусмотренные пунктом 3 статьи 651 настоящего Федерального закона технические условия установки технических средств противодействия угрозам, а также требования к сетям связи.

Порядок установки, эксплуатации и модернизации в сети связи оператора связи технических средств противодействия угрозам утверждается Правительством Российской Федерации.

Оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не обязан ограничивать доступ к информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", доступ к которой должен быть ограничен в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", если доступ к такой информации в сети связи оператора связи ограничивается с помощью технических средств противодействия угрозам в порядке централизованного управления сетью связи общего пользования.

Оператор связи не может быть привлечен к ответственности и к нему не могут быть применены меры реагирования за нарушения лицензионных условий, если нарушения вызваны сбоями в сетях связи в результате функционирования технических средств противодействия угрозам.";

4) статью 55 дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81. Если в ходе рассмотрения претензии выявлено, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из договора оказания услуг связи, может быть вызвано сбоями в сетях связи в результате функционирования технических средств противодействия угрозам, оператор связи вправе направить в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в порядке организационно-технического взаимодействия, предусмотренного пунктом 5 статьи 651 настоящего Федерального закона, запрос о предоставлении сведений о функционировании технических средств противодействия угрозам.";

5) дополнить главой 71 следующего содержания:

"Глава 71. Обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Статья 561. Организация деятельности по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1. Обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" осуществляется операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, собственниками или иными владельцами точек обмена трафиком, собственниками или иными владельцами линий связи, пересекающих Государственную границу Российской Федерации, иными лицами, если такие лица имеют уникальный идентификатор совокупности средств связи и иных технических средств в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - номер автономной системы).

2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, координирует обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. В целях приобретения практических навыков по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сети связи общего пользования лица, указанные в статье 562 настоящего Федерального закона, обязаны участвовать в учениях, положение о проведении которых, в том числе цели и задачи их проведения, а также перечень участников, устанавливает Правительство Российской Федерации.

4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, утверждает порядок учета информации, полученной в соответствии со статьей 562 настоящего Федерального закона.

Статья 562. Обязанности операторов связи, собственников или иных владельцев технологических сетей связи, собственников или иных владельцев точек обмена трафиком, собственников или иных владельцев линий связи, пересекающих Государственную границу Российской Федерации, иных лиц, если такие лица имеют номер автономной системы

1. В случае передачи во владение или в пользование линии связи, пересекающей Государственную границу Российской Федерации, договор о такой передаче должен содержать информацию о цели использования указанной линии связи, а также о средствах связи, установленных на указанной линии связи. Собственники или иные владельцы указанной линии связи в сроки, порядке, составе и формате, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, обязаны представлять в электронной форме в данный федеральный орган исполнительной власти информацию о цели использования линии связи, а также о средствах связи, установленных на указанной линии связи. Порядок контроля за достоверностью и полнотой представляемой информации утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

2. Собственники или иные владельцы точек обмена трафиком обязаны уведомить федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, о начале осуществления деятельности по обеспечению функционирования точки обмена трафиком.

3. Правительство Российской Федерации утверждает порядок ведения федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, реестра точек обмена трафиком, в том числе порядок направления уведомлений собственниками или иными владельцами точек обмена трафиком и порядок включения сведений в реестр точек обмена трафиком.

4. Собственники или иные владельцы точек обмена трафиком не вправе подключать к точкам обмена трафиком сети связи, владельцы которых не соблюдают требований, предусмотренных подпунктом 3 пункта 9 настоящей статьи и пунктом 2 статьи 64 настоящего Федерального закона. Порядок контроля за соблюдением указанных требований утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

5. Федеральный орган исполнительной власти в области связи по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности устанавливает требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком, которые включают в себя в том числе требования к обеспечению устойчивого функционирования технических и программных средств связи, сооружений связи, а также порядок соблюдения требований, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи.

6. Требования пунктов 2 - 5 настоящей статьи не распространяются на случаи присоединения сетей связи, предусмотренные статьями 18 и 19 настоящего Федерального закона.

7. Операторы связи, собственники или иные владельцы технологических сетей связи, иные лица при использовании линий связи, пересекающих Государственную границу Российской Федерации, в сроки, порядке, составе и формате, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, обязаны представлять в электронной форме в указанный федеральный орган исполнительной власти информацию о средствах связи, обеспечивающих взаимодействие с такими линиями связи, в том числе через иные линии связи.

8. В случае, если операторы связи, собственники или иные владельцы технологических сетей связи имеют номер автономной системы, такие операторы связи, собственники или иные владельцы технологических сетей связи также обязаны:

1) соблюдать требования, установленные федеральным органом исполнительной власти в области связи, к обеспечению устойчивого функционирования средств связи, обеспечивающих взаимодействие со средствами связи других операторов связи, собственников или иных владельцев технологических сетей связи, в том числе находящихся за пределами территории Российской Федерации;

2) в случае использования точек обмена трафиком для взаимодействия с имеющими номер автономной системы операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, иными лицами для передачи сообщений электросвязи использовать точки обмена трафиком, сведения о которых содержатся в реестре точек обмена трафиком. Порядок контроля за соблюдением данной обязанности утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи;

3) в целях выявления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сетевых адресов, соответствующих доменным именам, использовать технические и программные средства (в том числе средства связи), функционирующие в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти в области связи, а также национальную систему доменных имен;

4) в сроки, порядке, составе и формате, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, представлять в электронной форме в указанный федеральный орган исполнительной власти, в том числе по его требованию, информацию:

об имеющемся у них номере автономной системы, а также о сетевых адресах, принадлежащих автономной системе;

о взаимодействии с имеющими номер автономной системы операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, иными лицами;

о местах подключения своих средств связи к линиям связи, пересекающим Государственную границу Российской Федерации;

о местах установки своих средств связи, подключенных к линиям связи, расположенным за пределами территории Российской Федерации;

о маршрутах сообщений электросвязи;

о технических и программных средствах, указанных в подпункте 3 настоящего пункта;

об инфраструктуре своей сети связи.

9. Собственники или иные владельцы технологических сетей связи, имеющие номер автономной системы, также обязаны обеспечивать:

1) в случае, если с использованием технологических сетей связи осуществляется доступ в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", соблюдение требований, установленных статьей 158 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в отношении лиц, указанных в части 1 статьи 158 указанного Федерального закона;

2) установку в своей сети связи технических средств контроля за соблюдением операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи требований настоящего Федерального закона и Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", предусматривающих ограничение доступа к информации. Требования к таким техническим средствам контроля, а также требования к их установке и эксплуатации в технологических сетях связи устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи;

3) реализацию установленных федеральным органом исполнительной власти в области связи по согласованию с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, требований к сетям и средствам связи для проведения этими органами в случаях, установленных федеральными законами, мероприятий в целях реализации возложенных на них задач, а также принимать меры по недопущению раскрытия организационных и тактических приемов проведения указанных мероприятий;

4) оказание содействия уполномоченным государственным органам при проведении этими органами следственных действий в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

10. Порядок взаимодействия собственников или иных владельцев технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы, с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, устанавливается Правительством Российской Федерации.

11. На основании информации, полученной в соответствии с подпунктом 4 пункта 8 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, определяет номера автономных систем, владельцы которых не представили необходимую информацию в указанный федеральный орган исполнительной власти. Имеющие номера автономных систем лица по требованию федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, обязаны представить в электронной форме информацию, предусмотренную подпунктом 4 пункта 8 настоящей статьи, в сроки, порядке, составе и формате, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.";

6) наименование главы 10 изложить в следующей редакции:

"Глава 10. Управление сетями связи в отдельных случаях";

7) наименование статьи 65 изложить в следующей редакции:

"Статья 65. Управление сетью связи общего пользования в чрезвычайных ситуациях и в условиях чрезвычайного положения";

8) дополнить статьей 651 следующего содержания:

"Статья 651. Управление сетями связи в случае возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сети связи общего пользования

1. В целях выявления угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сети связи общего пользования федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, проводит мониторинг функционирования указанных сетей.

2. В случае возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сети связи общего пользования может осуществляться централизованное управление сетью связи общего пользования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, предоставляет на безвозмездной основе операторам связи технические средства противодействия угрозам. Указанный федеральный орган исполнительной власти устанавливает технические условия установки технических средств противодействия угрозам, а также требования к сетям связи при использовании технических средств противодействия угрозам.

4. Централизованное управление сетью связи общего пользования осуществляется путем управления техническими средствами противодействия угрозам и (или) путем передачи обязательных к выполнению указаний операторам связи, собственникам или иным владельцам технологических сетей связи, собственникам, или иным владельцам точек обмена трафиком, собственникам или иным владельцам линий связи, пересекающих Государственную границу Российской Федерации, иным лицам, если такие лица имеют номер автономной системы (далее также - лица, участвующие в централизованном управлении).

5. Правительство Российской Федерации утверждает порядок централизованного управления сетью связи общего пользования, который включает в себя:

1) виды угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сети связи общего пользования;

2) регламент определения угроз, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, и меры по их устранению, в том числе случаи управления техническими средствами противодействия угрозам и передачи обязательных к выполнению указаний;

3) требования к организационно-техническому взаимодействию в рамках централизованного управления сетью связи общего пользования, в том числе порядок и сроки рассмотрения претензий операторов связи к функционированию технических средств противодействия угрозам и запросов операторов связи о предоставлении сведений о функционировании технических средств противодействия угрозам в сети связи оператора связи;

4) способы определения федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, технической возможности исполнения указаний, передаваемых в рамках централизованного управления сетью связи общего пользования;

5) условия и случаи, при которых оператор связи имеет право не направлять трафик через технические средства противодействия угрозам.

6. В случае осуществления централизованного управления сетью связи общего пользования лица, участвующие в централизованном управлении, обязаны выполнять правила маршрутизации сообщений электросвязи, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи. Правила маршрутизации сообщений электросвязи распространяются на сообщения электросвязи в случае, если получателем или отправителем таких сообщений является пользователь услугами связи на территории Российской Федерации.

7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, обязан информировать лиц, участвующих в централизованном управлении, в случае возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сети связи общего пользования.

8. Средства связи, с использованием которых лица, участвующие в централизованном управлении, выполняют указания в рамках централизованного управления сетью связи общего пользования, должны размещаться на территории Российской Федерации. Правительство Российской Федерации утверждает порядок контроля за выполнением лицами, участвующими в централизованном управлении, обязанностей по размещению на территории Российской Федерации средств связи, с использованием которых выполняются указания в рамках централизованного управления сетью связи общего пользования.

9. Организационные и технические меры, необходимые для реализации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, полномочий, предусмотренных пунктом 51 статьи 46 настоящего Федерального закона и пунктами 1 - 4 и 7 настоящей статьи, осуществляет центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования в составе радиочастотной службы, положение о котором и порядок осуществления которым перечисленных мер утверждаются указанным федеральным органом исполнительной власти. Организационные и технические меры, необходимые для учета информации, передаваемой в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору, в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в соответствии со статьей 562 настоящего Федерального закона осуществляются центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования в составе радиочастотной службы.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, 4243; N 48, ст. 6645; 2015, N 1, ст. 84; N 27, ст. 3979; N 29, ст. 4389, 4390; 2016, N 26, ст. 3877; N 28, ст. 4558; N 52, ст. 7491; 2017, N 18, ст. 2664; N 24, ст. 3478; N 25, ст. 3596; N 27, ст. 3953; N 31, ст. 4790, 4825, 4827; N 48, ст. 7051; 2018, N 1, ст. 66; N 18, ст. 2572; N 27, ст. 3956; N 30, ст. 4546; N 49, ст. 7523; N 52, ст. 8101; 2019, N 12, ст. 1220, 1221) следующие изменения:

1) статью 101 дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Организатор распространения информации в сети "Интернет", имеющий уникальный идентификатор совокупности средств связи и иных технических средств в сети "Интернет" (далее - номер автономной системы), обязан выполнять требования и обязанности, предусмотренные пунктом 3 статьи 561, пунктом 8 статьи 562 и пунктом 4 статьи 651 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" и предъявляемые к лицам, имеющим номер автономной системы.";

2) в части 15 статьи 105 первое предложение дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 51 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи";

3) в статье 13:

а) часть 21 дополнить предложением следующего содержания: "Операторы государственных информационных систем, муниципальных информационных систем, информационных систем юридических лиц, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", не должны допускать при эксплуатации информационных систем использования размещенных за пределами территории Российской Федерации баз данных и технических средств, не входящих в состав таких информационных систем.";

б) дополнить частью 23 следующего содержания:

"23. Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения при осуществлении взаимодействия в электронной форме, в том числе с гражданами (физическими лицами) и организациями, обязаны обеспечивать возможность осуществления такого взаимодействия в соответствии с правилами и принципами, установленными национальными стандартами Российской Федерации в области криптографической защиты информации, утвержденными в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации".";

4) дополнить статьей 142 следующего содержания:

"Статья 142. Обеспечение устойчивого и безопасного использования на территории Российской Федерации доменных имен

1. В целях обеспечения устойчивого и безопасного использования на территории Российской Федерации доменных имен создается национальная система доменных имен, которая представляет собой совокупность взаимосвязанных программных и технических средств, предназначенных для хранения и получения информации о сетевых адресах и доменных именах.

2. Положение о национальной системе доменных имен, требования к ней, порядок ее создания, в том числе формирования информации, содержащейся в ней, а также правила ее использования, включая условия и порядок предоставления доступа к информации, определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, определяет перечень групп доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону.

4. Координацию деятельности по формированию доменных имен, входящих в группы доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону, осуществляет некоммерческая организация, одним из учредителей которой является Российская Федерация и которая является зарегистрированным владельцем баз данных этой зоны в международных организациях распределения сетевых адресов и доменных имен. От имени Российской Федерации функции и полномочия учредителя осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.";

5) часть 10 статьи 151 дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 51 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи";

6) в статье 151-1:

а) часть 6 дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 51 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи";

б) часть 9 дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного частью 10 настоящей статьи";

в) дополнить частью 10 следующего содержания:

"10. В случае, если доступ к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети "Интернет", был ограничен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в соответствии с абзацем третьим пункта 51 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи", возобновление доступа к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети "Интернет", осуществляется данным органом после получения уведомления, указанного в части 8 настоящей статьи, и проверки его достоверности.";

7) часть 7 статьи 152 после слов "судебным актом" дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 51 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи", дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 51 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи";

8) в статье 153:

а) часть 14 дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 51 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи";

б) часть 3 дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 51 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи";

в) часть 7 дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного частью 71 настоящей статьи";

г) дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. В случае, если доступ к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети "Интернет", был ограничен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в соответствии с абзацем третьим пункта 51 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи", возобновление доступа к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети "Интернет", осуществляется данным органом после получения уведомления, указанного в части 5 настоящей статьи, и проверки его достоверности.";

9) часть 2 статьи 154 дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 51 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи";

10) статью 155 дополнить частью 101 следующего содержания:

"101. После получения по автоматизированной информационной системе информации, указанной в части 10 настоящей статьи, оператор связи незамедлительно обязан ограничить доступ к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети "Интернет", на котором осуществляется обработка информации с нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных данных, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 51 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи".";

11) в части 2 статьи 156 первое предложение дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 51 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи";

12) часть 4 статьи 156-1 дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 51 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи";

13) в статье 158:

а) часть 12 дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 51 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи";

б) часть 15 дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного частью 151 настоящей статьи";

в) дополнить частью 151 следующего содержания:

"151. В случае, если доступ к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети "Интернет", был ограничен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в соответствии с абзацем третьим пункта 51 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи", возобновление доступа к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети "Интернет", осуществляется данным органом после получения уведомления, указанного в части 13 настоящей статьи, и проверки его достоверности.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 ноября 2019 года, за исключением подпункта "б" пункта 3 статьи 2 настоящего Федерального закона.

2. Подпункт "б" пункта 3 статьи 2 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2021 года.

3. Положения подпункта 3 пункта 8 статьи 562 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" в части использования национальной системы доменных имен применяются с 1 января 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин