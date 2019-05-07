Генерал Дрыманов отказывается признавать вину

Новости

В Дагестане загорелась АЗС, расположенная на федеральной трассе 18:42
В Башкирии задержали поджигателя, виновного в гибели женщины и детей 18:40
Константину Ярошенко удалили в американской тюрьме опухоли желудка 18:39
Названы самые продаваемые автомобили в истории 18:31
Британия будет участвовать в выборах в Европарламент 18:28
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей 18:28
В Нижнем Новгороде на детей обрушилась кирпичная стена сарая 18:25
Дом ямщика Ширяева в Москве стал объектом культурного наследия 18:18
Калужская художница попала в Книгу рекордов России 18:03
Суд оставил под арестом семерых обвиняемых по делу о "Зимней вишне" 18:02
Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в "Дружбе" 17:56
Проект моста в Киеве был взят у швейцарских архитекторов без разрешения 17:53
СМИ: ЦСКА продаст Фернандеса в "Зенит" за 30 млн евро 17:50
Ученые обнаружили в Якутии останки гигантских ящеров 17:47
Минтранс предложил наградить бортпроводников SSJ 100, спасших пассажиров 17:34
Суд арестовал троих фигурантов дела о взрыве на заводе в Прикамье 17:29
При пожаре на индийском авианосце погиб офицер 17:29
Мединский объяснил, почему в РФ разрешили прокат фильма "Курск" 17:23
У Дома профсоюзов в Одессе неизвестные сожгли памятные таблички 17:20
Россия станет спецгостем книжной ярмарки в Салониках 17:05
Marussia возвращается: в Новосибирске создадут новый спорткар 17:04
В Нижнем Новгороде мужчина устроил дебош в монастыре 16:56
Стивен Кинг признался, за кого болеет в "Игре престолов" 16:56
На Волгоградском проспекте изменят схему движения 16:49
Валерий Гергиев выступил с оркестром на заводе КАМАЗ в Набережных Челнах 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
07.05.2019 18:51
Рубрика: Происшествия

Последнее обвинение

Генерал Дрыманов отказывается признавать вину
Текст: Наталья Козлова
Стало известно, что спустя десять месяцев после ареста генералу Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Ссылку информационные агентства сделали на его защитника, адвоката Марка Каверзина, официальное же следствие молчит.

Известно, что, несмотря на почти год за решеткой, генерал не признает вину.

Дрыманов, выступая как свидетель в суде, заявил, что следствие будет намерено доказать его причастность к взяткам "любыми способами"

Напомним, что Александра Дрыманова арестовали в июле 2018 года по подозрению в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Громкое задержание случилось, как выражаются юристы, в рамках скандального дела о взятках, которые брали высокопоставленные сотрудники СКР.

Называлась сумма, в которую трудно поверить - 200 тысяч долларов за смягчение обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову, больше известному в определенных кругах как Итальянец.

Впервые имя Дрыманова рядом со словами о взятке прозвучало на одном из заседаний суда по делу экс-начальника Управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко.

Фото: istockphoto.com
Осужденных обяжут платить за адвокатов, назначенных следствием

Тогда прокурор зачитал обвинительное заключение, из которого следовало, что Дрыманов брал деньги. Правда, ни о каких следах этих денег больше слышно не было. А 1 июня 2018 года стало известно, что Александр Дрыманов подал в отставку с должности главы ГСУ СКР по Москве. По официальной версии, поводом стал выход на пенсию.

Из показаний бывшего подчиненного Дрыманова Дениса Никандрова, заключившего сделку со следствием и сдавшего своих подельников, известно, что общая сумма взятки за освобождение Итальянца составляла примерно миллион долларов и генерал Дрыманов якобы лично распределял эти деньги.

Но Дрыманов, выступая на процессе по делу Максименко как свидетель, заявил, что следствие ФСБ намерено доказать его причастность к взяткам "любыми способами". И пояснил, что следствие будет "любыми способами доказывать мою причастность к преступлению, потому что другого выхода у них нет". На следствии Никандров и Ламонов признали свою вину, заключили сделку со следствием и дали показания на коллег.

Происшествия Правосудие Следствие
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтранс предложил наградить бортпроводников SSJ 100, спасших пассажиров
Разработан порядок изготовления автомобильных номеров
Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру
В России упростят процедуру признания инвалидности
Минприроды не готовит законопроект о запрете пластиковой посуды