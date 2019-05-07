Генерал Дрыманов отказывается признавать вину

Стало известно, что спустя десять месяцев после ареста генералу Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Ссылку информационные агентства сделали на его защитника, адвоката Марка Каверзина, официальное же следствие молчит.

Известно, что, несмотря на почти год за решеткой, генерал не признает вину.

Дрыманов, выступая как свидетель в суде, заявил, что следствие будет намерено доказать его причастность к взяткам "любыми способами"

Напомним, что Александра Дрыманова арестовали в июле 2018 года по подозрению в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Громкое задержание случилось, как выражаются юристы, в рамках скандального дела о взятках, которые брали высокопоставленные сотрудники СКР.

Называлась сумма, в которую трудно поверить - 200 тысяч долларов за смягчение обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову, больше известному в определенных кругах как Итальянец.

Впервые имя Дрыманова рядом со словами о взятке прозвучало на одном из заседаний суда по делу экс-начальника Управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко.

Тогда прокурор зачитал обвинительное заключение, из которого следовало, что Дрыманов брал деньги. Правда, ни о каких следах этих денег больше слышно не было. А 1 июня 2018 года стало известно, что Александр Дрыманов подал в отставку с должности главы ГСУ СКР по Москве. По официальной версии, поводом стал выход на пенсию.

Из показаний бывшего подчиненного Дрыманова Дениса Никандрова, заключившего сделку со следствием и сдавшего своих подельников, известно, что общая сумма взятки за освобождение Итальянца составляла примерно миллион долларов и генерал Дрыманов якобы лично распределял эти деньги.

Но Дрыманов, выступая на процессе по делу Максименко как свидетель, заявил, что следствие ФСБ намерено доказать его причастность к взяткам "любыми способами". И пояснил, что следствие будет "любыми способами доказывать мою причастность к преступлению, потому что другого выхода у них нет". На следствии Никандров и Ламонов признали свою вину, заключили сделку со следствием и дали показания на коллег.