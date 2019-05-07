В Пресненском суде во время прения сторон прокурор Светлана Тарасова попросила признать футболистов виновными и назначить Александру Кокорину полтора года колонии общего режима, а Павлу Мамаеву и младшему брату Кокорина - Кириллу - 1 год и 5 месяцев. Четвертому фигуранту дела Александру Протасовицкому - попросили полтора года колонии. Сторона гособвинения заявила суду, что не усматривает оснований для условного наказания или назначения наказания "ниже низшего". Если суд согласится с мнением прокурора, то с учетом времени проведенного в СИЗО, который считается день за полтора, футболисты могут выйти на свободу уже до конца года. Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их приятель Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Под их "горячую руку" сначала попал водитель Виталий Соловчук. Чуть позже остатки агрессии компания выместила на главе департамента минпромторга Денисе Паке и гендиректоре НАМИ Сергее Гайсине.