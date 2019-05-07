Хронических больных пригласят на прием к врачу

"Вам пора к нам на прием", - такого рода звонки из поликлиники должны стать не исключением, а обычной практикой. Минздрав России расширил перечень хронических недугов, при наличии которых пациент должен находиться под особо пристальным вниманием доктора. Это предусмотрено новым порядком проведения диспансерного наблюдения за взрослыми хроническими больными.

В зоне ответственности врача не только обследование и лечение, но и профилактика заболеваний. Фото: Photoxpress.ru

Пожар легче предупредить, чем потушить. Точно по тому же принципу минздрав выстраивает работу первичного медицинского звена: акцент делается на профилактической медицине, цель - выявление "предболезненных" состояний, а также недугов на ранней стадии, когда помочь человеку стать здоровым проще.

"Диспансерное наблюдение - это периодическое обследование пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, чтобы вовремя предупредить или выявить обострение заболевания и возможные осложнения, - пояснили "РГ" в минздраве.

Кроме того, при таком наблюдении врач занимается профилактикой других заболеваний и обеспечивает эффективную реабилитацию после перенесенных недугов, отметили в минздраве.

Схема такая: гражданин проходит диспансеризацию, врач оценивает его состояние, определяет группу здоровья, и если есть необходимость, берет пациента на диспансерное наблюдение. Второй вариант - больной приходит на прием сам, его обследуют, ставят диагноз. И если нужен постоянный контроль доктора - больного вносят в перечень пациентов под диспансерным наблюдением.

Всего в обновленном перечне 28 недугов. Это заболевания сердечно-сосудистой системы - гипертония, гиперхолестеринемия, ишемическая болезнь сердца, состояния после оперативных вмешательств на сердце и сосудах, а также после инфаркта и инсульта. Подлежат такому наблюдению больные с заболеваниями легких (включая и состояние после перенесенного воспаления легких), а также бронхиальной астмой. Включены в перечень язва желудка и двенадцатиперстной кишки, другие заболевания ЖКТ, хронические заболевания почек.

Одно из нововведений - наряду с диабетом второго типа в перечень теперь включен и предиабет - "пограничное" состояние, при котором правильные профилактические меры могут остановить развитие собственно диабета. Предиабетом, по данным НМИЦ эндокринологии, в нашей стране страдает не менее 20 миллионов человек.

Периодичность обследования с дальнейшей консультацией врача зависит от заболевания, которым страдает пациент, - в большинстве случаев это будет два-три раза в год. К доктору больного будут приглашать.

"Медработник из поликлиники должен информировать пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, о том, что им необходимо прийти на прием", - пояснили в минздраве.

"Страховые медорганизации также принимают участие в этой работе. О диспансеризации людям напоминают адресной рассылкой СМС-сообщений и по почте, а приглашение на прием к врачу диспансерного больного - это уже индивидуальная работа страховых представителей с пациентами", - пояснил "РГ" председатель совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков Андрей Рыжаков.

Периодичность визитов к врачу зависит от заболевания и состояния пациента. Обычно к доктору будут приглашать два-три раза в год

В зоне ответственности врача - не только контроль за состоянием больного, обследование и назначение лечения, но и обучение пациента навыкам самоконтроля. Пациентов также должны научить алгоритму действий в случае возникновения состояния, угрожающего жизни, отметили в минздраве. В ВСС пояснили, что медики заинтересованы выполнять график диспансерного наблюдения - с одной стороны, каждый визит больного к врачу оплачивается из средств ОМС. С другой - если про больного "забыли", то в результате регулярных проверок медучреждение могут и наказать. "Объемы, качество, условия и сроки оказываемой медицинской помощи - это все контролируется, - отметил Андрей Рыжаков. - Страховые представители отслеживают нарушения также по индивидуальным историям обращений граждан за медицинской помощью - когда прошли диспансеризацию, каков результат, были ли отправлены под диспансерное наблюдение, регулярно ли оно проводится. Правда, обязательно учитывается и желание самого больного - ведь не все пациенты участвуют в диспансеризации и диспансерном наблюдении. Разъяснить человеку его права, убедить, чтотакое наблюдение нужно ему самому для сохранения здоровья, - тоже часть работы страховых представителей".

Мнение

Вячеслав Спесивцев, художественный руководитель Московского молодежного театра

- В наши дни следить за своим здоровьем, конечно, необходимо и хотя бы раз в год проходить профилактический осмотр.

Что мы сейчас едим? Это же настоящая отрава. Сплошная химия. В магазинах натуральных продуктов совсем не осталось. А чем мы дышим? В воздухе больших городов содержится, наверное, вся таблица Менделеева. Все это прямым образом влияет на наше здоровье.

Вот мой прадед дожил до очень преклонного возраста - до 105 лет. Он всю жизнь проработал на мельнице. Таскал тяжеленные мешки с зерном и мукой. И умер мгновенно от разрыва сердца, поднимая очередной мешок. По-моему, прекрасная смерть. Он не страдал, не мучился. Даже не знаю, посещал ли он хоть когда-нибудь хоть какого-то врача. Но тогда и время было другое. Экология лучше, пища только натуральная и в основном физический труд, который, как известно, закаляет.

Современные блага цивилизации принесли нам как пользу, так и вред. Люди стали хилее - это факт. Поэтому еще раз повторю: следить за своим здоровьем надо. Надо стараться вести правильный образ жизни, заниматься спортом. Я, например, ежедневно делаю зарядку. А раньше, когда мои сыновья были маленькими, я с ними регулярно бегал по утрам. Ну и, естественно, необходимо время от времени проходить медосмотр. Всем же известно, что болезнь легче вылечить на ранней стадии. А не тогда, когда она уже запущена или перешла в хроническую стадию.

Если нам еще станут напоминать о том, что пришло время пройти диспансеризацию, и приглашать на прием к врачу, то это вообще будет прекрасно. Ведь, бывает, так закрутишься, заработаешься, что сам о своем здоровье можешь и позабыть.

Подготовила Анна Кольдина