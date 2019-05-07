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07.05.2019 18:36
Рубрика: Экономика

Импортный табак лишился льгот

Текст: Екатерина Ясакова
С 1 июня 2019 года в России начнет действовать закон о распространении повышающего коэффициента акциза для зарубежной табачной продукции. Его публикует "Российская газета".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Закон предполагает повышающий коэффициент для компаний, занимающихся поставкой в Россию сигарет, папирос, сигарилл, биди и других видов табачных изделий, для исчисления акцизов по аналогии с производителями табачной продукции на территории России. По этим подакцизным товарам за налоговые периоды, начинающиеся с 1 сентября каждого календарного года по 31 декабря того же года, суммы акциза будут исчисляться с учетом повышающего коэффициента. Соответствующие поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Фото: iStock
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Ожидается, что принятие закона не допустит избегания налогов за счет резкого роста объемов поставок подакцизной табачной продукции в Россию в конце года, в чем часто бывают замечены иностранные поставщики. Опыт показывает, что большая часть таких поставок реализовывается в новом году, то есть в период более высоких (проиндексированных) ставок акцизов.

Импортеры имеют преференцию и благодаря ей в течение налогового периода (с 1 сентября по 31 декабря) ввозят весь необходимый объем продукции без дополнительной фискальной нагрузки, а отечественные производители так делать не могут.

Практика создания избыточного товарного запаса импортерами в период с 1 сентября по 31 декабря подтверждается данными таможенной статистики.

"Так, объем импорта табачной продукции в 4 квартале 2016 года увеличился на 55 процентов по отношению к 4 кварталу 2015 года и на 250 процентов к 1 кварталу 2016 года", - отмечается в пояснительной записке к проекту федерального закона "О внесении изменений в пункт 9 статьи 194 Налогового кодекса Российской Федерации".

При сохранении сложившейся динамики роста импорта в 2017 году потери консолидированного бюджета России от деятельности импортеров по созданию завышенных товарных запасов табачной продукции могут составить до 5-7 миллиардов рублей.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Предполагается, что закон будет способствовать развитию местного бизнеса, поскольку положение российских и иностранных производителей будет уравнено.

Однако не все участники табачного рынка согласны с такими выводами. По их мнению, российские производители табака не заметят особой разницы с принятием закона. Дело в том, что доля ввозимой продукции занимает всего несколько процентов на местном рынке, а значит, налоговой выгоды при уравнивании акциза можно не ждать. Импортные сигареты в России считаются нишевым продуктом, востребованным в определенных потребительских кругах. Соответственно, зарубежный табак не пользуется значительным спросом и не может сильно теснить отечественную продукцию.

В течение налогового периода для импортеров будет действовать повышающий коэффициент

Кроме того, эксперты напоминают, что сроки ввоза товара зависят от возможности получить акцизные марки, оформить банковские гарантии и других причин, а не от возможности максимально сэкономить на уплате налогов. Производитель ввозит табак при первой же удобной возможности, а при растаможке акциз уплачивается мгновенно. Тем не менее все это не должно вызвать рост табачных цен в России.

Экономика Товары и цены Алкоголь и табак Комментарии к документам
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