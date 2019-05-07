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07.05.2019 14:32
Рубрика: Власть

Кабмин одобрил упрощение получения вида на жительство в России

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство на заседании во вторник одобрило ряд законопроектов, упрощающих получение иностранными гражданами российских паспортов, а также оформление временного пребывания и вида на жительство в нашей стране.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сегодня законом о гражданстве определено, что, если иностранец живет и работает в России в течение трех лет, а также относится к категории квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство в упрощенном порядке, то он может обратиться за гражданством без соблюдения условий о сроке проживания.

Теперь этот срок трудовой деятельности планируется сократить с трех лет до одного года. Это, рассчитывают в кабинете министров, поможет привлечь в экономику страны больше квалифицированных специалистов и изменить качество миграционного потока.

Кроме того, в повестку заседания включили законопроекты для уточнения порядка предоставления иностранцам разрешения на временное пребывание и вида на жительство в России.

Фото: РИА Новости
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Ряд категорий иностранных граждан смогут оформлять временное проживание без учета квоты, которую устанавливает правительство. Правило будет распространяться на широкий круг лиц, включая жителей Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на Украине, признанных беженцами либо получивших временное убежище в России. "Срок рассмотрения заявлений по их представлению сокращается с шести до четырех месяцев", - рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Будет расширен перечень лиц, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. "Речь идет о людях, которые родились на территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и имели советское гражданство, а также тех, кто был депортирован с территории Крымской автономной союзной Республики и их родственников по прямой линии. Вид на жительство смогут получить, родившиеся в России дети, которых усыновили иностранцы и высококвалифицированные специалисты, и целый ряд других категорий", - пояснил председатель правительства.

Главное предложение в отношении вида на жительство - сделать его бессрочным. Исключение составят случаи высококвалифицированных специалистов и членов их семей, которым оно оформляется на срок действия разрешения на работу в России, и квалифицированных специалистов (срок - три года).

При бессрочном виде на жительство иностранцы должны будут для продления документа в течение двух месяцев со дня истечения очередного года его действия уведомлять органы МВД о своем проживании в России. Каждые пять лет эту процедуру придется проходить лично непосредственно в территориальном органе МВД.

Если два года подряд лицо не пройдет процедуру уведомления органов правопорядка, вид на жительство аннулируется.

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