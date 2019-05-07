Мы на левом берегу Дона. Предстоит взять правый. С боем.

Особенность учений - место. В 1942-м войска 6й армии германского вермахта под командованием генерала Паулюса здесь форсировали Дон и пошли на Сталинград, до которого отсюда по прямой всего полсотни верст.

Офицеры показывают нам отрытые фашистами спуски к воде: они сохранились, за десятилетия став оврагами и балками.

По легенде учений, противник с боями вышел на правый берег реки. Батальонно-тактической группе 8й армии Южного военного округа предстоит с ходу форсировать 300метровый Дон, взять господствующие высоты и держать плацдарм до подхода главных сил.

И грянул бой...

Конечно, техника и оружие за 77 лет ушли в развитии очень далеко, и, казалось бы, никакие аналогии не уместны. Попробую доказать, что это не совсем так.

Как и во время Великой Отечественной войны, сначала выдвигаются разведгруппы. На надувных лодках переправляются разведчики, снимают часовых и уничтожают ближайшие к берегу огневые точки. Тактика практически не изменилась.

Затем - удар по врагу всей мощью артиллерии и авиации.

А вот и то, чего не было в ту войну: вертолеты и беспилотник. На нашем КП установлен экран, на который дрон-разведчик в онлайн-режиме передает "картинку". Очень четкую. Я безуспешно пытаюсь в мощный бинокль отыскать в небе беспилотник. Тщетно. И это правильно: враг как на ладони, но нас он не видит. Мы скрыты маскирующими дымами (аэрозольными завесами).

К сожалению, у наших дедов не было ничего, что хоть отдаленно напоминало бы современные боевые машины пехоты. Тогда было так: плацдарм брала пехота, вгрызалась в кусок земли и держала его, обеспечивая переправу танков и артиллерии. Сами штурмовые группы переправлялись на лодках, плотах, бочках.

Сейчас мотострелки форсируют реку на БМП, прикрытые противопульной броней. Довольно быстро. Та же БМП3 на воде развивает до 10 км/ч. Буквально через 5 -10 минут машины выходят из воды на правом берегу.

Наступает самая зрелищная часть операции. Сзади уже ревут танковые дизели. Поблизости работают минометчики. От залпов я почти оглох. А в небе грохочут то пара Ми28, то Су24.

Хотя, с другой стороны, и в ВОВ вражеский берег обрабатывала авиация, те же штурмовики Ил2. Грохоту поменьше, но тоже ничего. Особенно когда "горбатые" обрушивали на врага кассетные бомбы и реактивные снаряды.

Плавающие транспортеры ПТС2 перевозят на другой берег минометную батарею. А с вертолетов Ми8 в тылу противника высаживают тактические воздушные десанты. У наших дедов вертолетов, конечно, не было.

И вот она, кульминация: словно из ниоткуда на берегу выстраиваются "КрАЗы", "Уралы" и "ЗИЛы". С них на воду сходят понтоны и буксирные катера.

Берег левый, берег правый

Испытано на себе: я стою на понтонной связке, на которую своим ходом вползает 42тонная 152миллиметровая самоходная гаубица "МстаС". Ощущения яркие. Рядом на понтоны заходят еще более тяжелые танки Т90...

Замечу, что Великую Отечественную войну мы встретили, имея вполне приличный понтонный парк. Не хуже, чем у немцев. Например, поступивший в 1936 году парк Н2П позволял собрать мост грузоподъемностью от 12 до 24 тонн. Немецкий аналог тогда выдерживал технику до 12 тонн.

Беда была в том, что упомянутый парк включал 48 полупонтонов, для перевозки которых требовалась 81 машина ЗИС6. А грузовиков остро не хватало.

Хорошо, кто-то спросит: а как в войну переправляли "бабушку" современной "Мста-С" - самоходку Су152? Калибр орудия тот же: 152 мм, а весила она на три тонны больше (45,5 тонны)? Ведь советский понтонный мост выдерживал 24 тонны. Ну как-как... Да с умом! Связывали шесть полупонтонов, для чего использовали трактора и краны. Последние - для спуска понтонов на воду. Сегодня кран не нужен: понтоны просто сбрасывают в воду, они раскрываются. И все намного быстрее.

В 1942м фашисты с потерями переправились на штурмовых лодках. А уже потом их саперы построили для каждой наступающей дивизии по одному понтонному мосту. Самые мощные танки Фридриха Паулюса это PzKpfw IV с 50мм и 75мм пушками. Весом от 18,4 до 25 тонн.

Так, просто для сравнения: БМП3 весит почти 19 тонн, вооружена 100миллиметровой пушкой (она же пусковая установка для управляемых ракет), плюс 30мм скорострельное орудие.

Наша взяла

Через 40 минут после начала форсирования наши уже добивали противника. 500 солдат и офицеров, 100 единиц техники заняли плацдармы. Дон наш: теперь с обоих берегов.

"Учения двусторонние, - комментирует начальник отдела боевой подготовки 8-й армии полковник Александр Овчаренко. - Это значит, что дислоцированная здесь бригада одновременно тренируется и форсировать Дон, и отражать атаки. Нужно и уметь захватывать плацдармы, и удерживать свой берег".

Кстати, об отражении. Да, у наших героических дедов не было беспилотников и боевых машин пехоты. Ничего, обходились и без них. И весьма результативно.

Из дневника Адама Вильгельма (адъютант Паулюса). Он так описал форсирование Дона 76й пехотной дивизией вермахта: "Когда первая волна наступающих на две трети пересекла реку, по ним был открыт ураганный огонь из прекрасно замаскированных пулеметов и минометов. Наплавные средства потоплены. Только немногим солдатам удалось приплыть обратно...".