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07.05.2019 22:56
Рубрика: Общество

А на том берегу

Как форсировали Дон во время Великой Отечественной войны и как это делают сегодня
Текст: Игорь Елков
Российская газета - Неделя № 99(7857)
Мы на левом берегу Дона. Предстоит взять правый. С боем.

Особенность учений - место. В 1942-м войска 6й армии германского вермахта под командованием генерала Паулюса здесь форсировали Дон и пошли на Сталинград, до которого отсюда по прямой всего полсотни верст.

Офицеры показывают нам отрытые фашистами спуски к воде: они сохранились, за десятилетия став оврагами и балками.

По легенде учений, противник с боями вышел на правый берег реки. Батальонно-тактической группе 8й армии Южного военного округа предстоит с ходу форсировать 300метровый Дон, взять господствующие высоты и держать плацдарм до подхода главных сил.

И грянул бой...

Конечно, техника и оружие за 77 лет ушли в развитии очень далеко, и, казалось бы, никакие аналогии не уместны. Попробую доказать, что это не совсем так.

Как и во время Великой Отечественной войны, сначала выдвигаются разведгруппы. На надувных лодках переправляются разведчики, снимают часовых и уничтожают ближайшие к берегу огневые точки. Тактика практически не изменилась.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Затем - удар по врагу всей мощью артиллерии и авиации.

А вот и то, чего не было в ту войну: вертолеты и беспилотник. На нашем КП установлен экран, на который дрон-разведчик в онлайн-режиме передает "картинку". Очень четкую. Я безуспешно пытаюсь в мощный бинокль отыскать в небе беспилотник. Тщетно. И это правильно: враг как на ладони, но нас он не видит. Мы скрыты маскирующими дымами (аэрозольными завесами).

К сожалению, у наших дедов не было ничего, что хоть отдаленно напоминало бы современные боевые машины пехоты. Тогда было так: плацдарм брала пехота, вгрызалась в кусок земли и держала его, обеспечивая переправу танков и артиллерии. Сами штурмовые группы переправлялись на лодках, плотах, бочках.

Сейчас мотострелки форсируют реку на БМП, прикрытые противопульной броней. Довольно быстро. Та же БМП3 на воде развивает до 10 км/ч. Буквально через 5 -10 минут машины выходят из воды на правом берегу.

Наступает самая зрелищная часть операции. Сзади уже ревут танковые дизели. Поблизости работают минометчики. От залпов я почти оглох. А в небе грохочут то пара Ми28, то Су24.

Хотя, с другой стороны, и в ВОВ вражеский берег обрабатывала авиация, те же штурмовики Ил2. Грохоту поменьше, но тоже ничего. Особенно когда "горбатые" обрушивали на врага кассетные бомбы и реактивные снаряды.

Плавающие транспортеры ПТС2 перевозят на другой берег минометную батарею. А с вертолетов Ми8 в тылу противника высаживают тактические воздушные десанты. У наших дедов вертолетов, конечно, не было.

И вот она, кульминация: словно из ниоткуда на берегу выстраиваются "КрАЗы", "Уралы" и "ЗИЛы". С них на воду сходят понтоны и буксирные катера.

Берег левый, берег правый

Испытано на себе: я стою на понтонной связке, на которую своим ходом вползает 42тонная 152миллиметровая самоходная гаубица "МстаС". Ощущения яркие. Рядом на понтоны заходят еще более тяжелые танки Т90...

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Замечу, что Великую Отечественную войну мы встретили, имея вполне приличный понтонный парк. Не хуже, чем у немцев. Например, поступивший в 1936 году парк Н2П позволял собрать мост грузоподъемностью от 12 до 24 тонн. Немецкий аналог тогда выдерживал технику до 12 тонн.

Беда была в том, что упомянутый парк включал 48 полупонтонов, для перевозки которых требовалась 81 машина ЗИС6. А грузовиков остро не хватало.

Хорошо, кто-то спросит: а как в войну переправляли "бабушку" современной "Мста-С" - самоходку Су152? Калибр орудия тот же: 152 мм, а весила она на три тонны больше (45,5 тонны)? Ведь советский понтонный мост выдерживал 24 тонны. Ну как-как... Да с умом! Связывали шесть полупонтонов, для чего использовали трактора и краны. Последние - для спуска понтонов на воду. Сегодня кран не нужен: понтоны просто сбрасывают в воду, они раскрываются. И все намного быстрее.

В 1942м фашисты с потерями переправились на штурмовых лодках. А уже потом их саперы построили для каждой наступающей дивизии по одному понтонному мосту. Самые мощные танки Фридриха Паулюса это PzKpfw IV с 50мм и 75мм пушками. Весом от 18,4 до 25 тонн.

Так, просто для сравнения: БМП3 весит почти 19 тонн, вооружена 100миллиметровой пушкой (она же пусковая установка для управляемых ракет), плюс 30мм скорострельное орудие.

Наша взяла

Фото: Рафаэль Зарипов
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Через 40 минут после начала форсирования наши уже добивали противника. 500 солдат и офицеров, 100 единиц техники заняли плацдармы. Дон наш: теперь с обоих берегов.

"Учения двусторонние, - комментирует начальник отдела боевой подготовки 8-й армии полковник Александр Овчаренко. - Это значит, что дислоцированная здесь бригада одновременно тренируется и форсировать Дон, и отражать атаки. Нужно и уметь захватывать плацдармы, и удерживать свой берег".

Кстати, об отражении. Да, у наших героических дедов не было беспилотников и боевых машин пехоты. Ничего, обходились и без них. И весьма результативно.

Из дневника Адама Вильгельма (адъютант Паулюса). Он так описал форсирование Дона 76й пехотной дивизией вермахта: "Когда первая волна наступающих на две трети пересекла реку, по ним был открыт ураганный огонь из прекрасно замаскированных пулеметов и минометов. Наплавные средства потоплены. Только немногим солдатам удалось приплыть обратно...".

Общество История День Победы
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