Как нас обманывают на сайтах частных объявлений

На сайтах частных объявлений можно найти все что угодно, от няни до квартиры. Все так просто, а выбор так богат, что покупатели теряют бдительность, а в результате и деньги. Какие заманчивые предложения чаще всего оказываются ловушкой?

Чтобы не купить кота в мешке, передавать деньги нужно только после осмотра вещей. Остерегайтесь продавцов, требующих предоплаты, они могут быть мошенниками. Фото: Iveslow/istockphoto

1. Оплата вперед

Лидирующей схемой обмана является продажа товаров с полной или частичной предоплатой. На нее приходится 35 процентов всех зафиксированных случаев, сообщили аналитики компании URVISTA, проанализировав юридическую практику.

Сыром в мышеловке такой схемы всегда становится цена на 20-50 процентов ниже, чем за аналогичные товары.

Усыпить бдительность покупателя мошенникам удается, создав видимость ажиотажа вокруг товара. Когда вы звоните или пишите продавцу, он сообщает, что к нему уже едут покупатели или "перекупщики", но ему не хочется отдавать свой автомобиль или телефон именно им. Вы ему нравитесь, и если подтвердите готовность покупки, то товар ваш. Подтверждением обыч­но служит полная или частичная предоплата.

После получения денег продавец обещает ждать вас за товаром или даже обещает привезти его вам. Но как только получает деньги, на связь он больше не выходит.

На эту уловку попалась и Галина. Она хотела снять квартиру и нашла подходящий вариант. Собственник сказал, что живет далеко, за городом. И хотел получить пред­оплату в 3 тысячи рублей в качестве гарантии, что Галина действительно придет на просмотр и он приедет показывать квартиру не зря. Довод показался убедительным, Галина согласилась, но только напрасно весь вечер прождала его у подъезда дома, в котором должен был состояться просмотр. Владелец жилья перестал выходить на связь.

Галина попросила банк приостановить платеж, ведь известно, что фактически деньги не сразу списываются со счета. Но там ей отказали, мотивировав это тем, что перевод она сделала добровольно, никто ее не заставлял, а значит, и факта мошенничества в этой истории нет.

2. Карты, деньги и ПИН-код

На втором месте - мошенничества с банковскими картами (около трети всех случаев).

Людмила продавала стиральную машину. Покупатель нашелся быстро и сразу же предложил перевести деньги на карту. Он попросил ее номер и ФИО продавца, затем перезвонил через несколько минут и спросил CVV-код и срок действия карты, мотивируя это требованиями банка. Получив все необходимые сведения, мошенник снял все средства с дебетовой карты Людмилы и пропал.

Не все действуют так агрессивно, многие владельцы карт в курсе, что сообщать ничего, кроме номера карты, третьим лицам нельзя. Поэтому воры действуют тоньше. К примеру, говорят, что для подтверждения платежа им нужен код, который сейчас придет в смс. Именно эти несколько цифр дают мошеннику доступ к онлайн-банку и возможность украсть со счета средства.

"Злоумышленники также могут попытаться узнать номер, тип вашей карты и наименование банка для последующего "развода" через смс о том, что ваша карта заблокирована", - рассказывает замруководителя URVISTA Светлана Петропольская. Сведения о картах мошенники получают как раз с сайтов объявлений, где люди указывают данные о номерах карт и телефонов.

Если номер вашей карты и телефон недавно использовались для перевода средств неизвестными людьми, то нужно проигнорировать мошенническое смс или позвонить в свой банк по телефону, указанному на обороте карты.

В тех случаях, когда мошенникам было передано больше информации, чем следует, нужно незамедлительно заблокировать карту.

3. Жертвы труда

Третье место в рейтинге занимают схемы кражи денег под видом трудоустройства (15 процентов случаев). Вариантов "развода" множество, чаще всего они случаются с надомниками.

Так, Наталья откликнулась на вакансию по сборке детских игрушек на дому. Будущий работодатель подробно описал все детали будущей работы и попросил перечислить деньги в качестве залога на предоставление и доставку первой партии деталей для сборки. После перечисления денег на указанный счет все контакты с работодателем прекратились.

Впрочем, и работники сферы услуг тоже часто сталкиваются с обманом. Если "будущий работодатель" предлагает сделать медицинскую книжку в "проверенном" месте быстро и недорого, купить какие-то инструменты, униформу, оплатить информационные услуги, открыть счет в банке для зачисления заработной платы, то вас точно хотят обмануть.

Усыпить бдительность мошенникам удается, создав видимость ажиотажа вокруг товара

Обман есть для любой сферы труда. За работу в соседнем городе могут попросить деньги для оплаты дороги. А жаждущим славы предложат сделать портфолио опять же у "своих" по самым выгодным ценам.

4. Жареным запахло

Еще 10 процентов посетителей сайтов частных объявлений попадаются на "горячих продажах", когда товар предлагается продать дешево и срочно. "Мошенники предлагают дорогостоящую вещь по низкой стоимости, мотивируя это необходимостью срочного получения денег, например, для лечения больного ребенка. Однако, получив деньги, продавец исчезает", - говорит Петропольская.

Объявление о продаже китайского смарт­фона по привлекательной цене нашла Нина. Продавец попросил за него 50 процентов, активно обсуждал процесс пересылки товара почтой, но после получения денег пропал. К счастью, у этой истории был хороший конец: Нина обратилась в полицию, предоставила скриншоты переписки с продавцом, а также номер счета, на который она перечислила деньги. Мошенника удалось задержать и привлечь к ответственности.

5. Кот в мешке

Обман по внешним характеристикам распространен не так сильно, на него приходится 6-7﻿ процентов случаев мошенничества. Клиентов заманивают привлекательной фотографией. "На сайте размещается фото товара, которое не соответствует действительности, по факту покупатель получает вещь, имеющую дефекты или потрепанный вид", - объясняет Петропольская.

Этот вид обмана наименее интересен для воров, ведь товар все равно пересылается, тратятся деньги на его доставку. Но у схемы есть и свои плюсы - доказать нарушение не удается. Деньги заплачены за конкретную вещь, и она действительно доставлена, а фото с сайта сразу удаляют. Но ведь это не преступление, зачем держать открытым объявление на проданную вещь.

Совет тут может быть лишь один: не покупать с доставкой вещи, которые могут содержать дефекты, к примеру, бывшие в употреблении. Передавать деньги только после осмотра вещей.