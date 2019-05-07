Какие ценности люди передают в Главархив

Около двух тысяч уникальных документов 9 Мая станут экспонатами "Бессмертного полка". А потом - живыми предметами интерактивного музея Главархива Москвы. Их можно будет трогать руками, брать в читальный зал и даже на уроки истории в школе. Собранные документы и предметы станут частью выставок, электронного архива и частью изучения истории в школе.

Экспонаты эпохи Великой Отечественной войны, один ценнее другого, получают хранители Главархива Москвы.

- Вот гимнастерка и сорочка-вышиванка Героя Советского Союза Натальи Ковшовой от ее родных, - показывает начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко. - Это памятное фото Юрия Левитана и Марка Бернеса 9 мая 1945 года от биографа и друга Левитана Юрия Белкина, вот мундштук легендарного летчика-аса Покрышкина от его уже правнуков, фотоаппарат и штатив корреспондента газеты "Правда" Александра Устинова, тоже от его близких...

Всего, по данным Главархива, за месяц акции "Москва - с заботой об истории" в архив на вечное хранение поступило около двух тысяч семейных реликвий, связанных с войной и Победой. Люди несут артефакты как через центр госуслуг "Мои документы", так и напрямую - в архив. Это фотографии, письма, дневники, одежда, керосинки - лампы для света, кружки, ложки и даже патефон - все, кроме оружия, которое архив не принимает.

Одно из последних приобретений - фронтовая подшивка газеты итальянских коммунистов "Унита" и комплект наград Народного учителя СССР Леонида Мильграма. Их принес гражданин России и Италии Георгий Пасторе - сын фронтовика Леонида Мильграма и Миреллы Пасторе, дочери главного редактора "Униты" Оттавио Пасторе.

- Все хранилось мамой и папой, - говорит Георгий Пасторе. - После их смерти я переживал, что их некому оставить. Еще они требуют реставрации. А тут узнал, что все можно передать в архив и музей. У меня просто гора с плеч. Архив их лучше сохранит. Больше людей узнают о том, что война была глобальной, но и на ней есть место любви.

Татьяна Рокшина принесла на хранение дневники, письма и фотографии своего отца Аркадия.

- Отец не только воевал, но и, переписываясь с фронтовиками, собирал их истории про войну, - говорит Татьяна Рокшина. - Я хочу, чтобы его труд прочитали самые разные люди.

Есть среди переданных документов истории, достойные научного поиска и киношедевров. Так, пограничник Ахмадей Ахмадеев долгие годы - с 1941-го по 1977-й - не числился даже в списках пропавших без вести. Что автоматически на него бросало тень перебежчика. Однако солдата десятилетиями разыскивали дочь и жена. И вот дочь Эльвира в 2019-м принесла в Главархив фундаментальный труд - ее и ее мамы переписка с архивами, военкоматами и войсковыми частями. Оказывается, А.А. Ахмадеев (1918-1941) погиб на второй день войны - 23 июня 1941 года под Кишиневом бывшей Молдавской ССР. А похоронка на него была составлена лишь в 1946 году, но не дошла до родных. И вот извещение о гибели от 1946 года, письма Ахмадеева жене, статью о пограничнике в красноармейской газете 2-го погранотряда НКВД Молдавской ССР "Начеку" и другие документы, которые восстановили честное имя и репутацию пограничника Ахмадеева, разыскали его жена и дочь. Дочь принесла их в Главархив. У нее одна просьба - может, ученым удастся установить место захоронения отца.

- Личные документы, в которых представлены не сухие цифры, а живые человеческие судьбы, - это новый маршрут сохранения исторической памяти, - считает начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко. - Они раскрывают ту сторону исторической правды, которая долго оставалась в тени - жизнь простого человека. Именно она позволяет ввести в научный оборот огромный массив информации - народную память и реальность глазами очевидцев, не искаженную временем. Еще обращение к личным документам помогает через быт воссоздать картину войны, назвать поименно творцов Победы, но главное - формировать у новых поколений, которым уже почти недоступны свидетели и очевидцы войны, историческое мировоззрение.

Ярослав Онопенко особо подчеркивает, что все эти артефакты вечности не будут пылиться в хранилищах Главархива. Они станут частью выставочных проектов и электронного архива-музея, а через них, а также через читальные залы архивов и библиотек - частью изучения истории в школах. Это тот редкий вид исторических источников, которые можно и нужно трогать руками, брать в читальный зал и носить, например, керосинку, патефон или медаль Героя Советского Союза, на уроки истории в школе или на семейный праздничный обед.