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07.05.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Каким будет курс рубля к концу мая

Текст: Роман Маркелов
Курс рубля во второй половине мая, скорее всего, будет тяготеть в сторону ослабления, не исключают аналитики. Заметнее всего на его динамику повлияют нефтяные котировки, перспективы торговой сделки между США и Китаем, а также покупки валюты российским Минфином.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

С середины мая ситуация на глобальных рынках существенно не изменится, и рисковые активы будут продолжать торговаться разнонаправленно на фоне неутихающих торговых войн между США и Китаем, подчеркивает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

Фото: iStock
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Так, в воскресенье президент США Дональд Трамп написал в Twitter о повышении тарифов на китайские товары и о возможных будущих повышениях тарифов на фоне попыток Китая заключить торговое соглашение. Но представляется, что американский президент таким образом торгуется, и перспективы у сделки все же есть, добавляет старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. В пользу умеренного роста курса доллара в мае может сыграть и последняя сильная американская макростатистика, в том числе по рынку труда (прирост рабочих мест в США вне сельскохозяйственного сектора составил в апреле 263 тысячи против прогноза 190 тысяч), подчеркивает Суверов.

По словам Тимошенко, также в ближайшие дни нефть продолжит искать равновесную цену после сильной коррекции на первых майских праздниках, когда стоимость барреля марки Brent падала ниже 70 долларов. Это было связано с ростом производства нефти в США, который компенсирует потери от снижения объемов поставляемой нефти из находящихся под американскими санкциями Венесуэлы и Ирана, поясняет аналитик.

Фото: РИА Новости
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Если нефтяным котировкам удастся вернуться к уровню 73 доллара за баррель, то это движение может усилить привлекательность российского рубля со стороны иностранного капитала, допускает Тимошенко.

Фактором, оказывающим давление на национальную валюту, может выступить пересмотр Минфином объема покупок валюты на открытом рынке по бюджетному правилу, говорит эксперт. Участники рынка ожидают, что закупки вырастут до 350 миллиардов рублей с апрельских 255 миллиардов, а это в условиях низких объемов торгов может оказать давление на курс рубля, считает Тимошенко.

По его мнению, диапазон колебаний курса во второй половине мая - 64-65,8 рубля за доллар. Стоимость российской валюты в мае может опуститься и до 66-66,5 рубля. Помимо подешевевшей нефти и увеличения покупок валюты Минфином к этому может привести сезонное ухудшение сальдо текущего счета платежного баланса, прогнозирует Суверов.

Экономика Финансы Фондовый рынок Правительство Минфин Курс рубля
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