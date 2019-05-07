Китай намерен стимулировать экономику в ответ на новые пошлины США

Пекин рассматривает возможность принять пакет мер, чтобы стимулировать национальную экономику. Это должно стать ответом на угрозы со стороны США поднять в очередной раз пошлины на товары, сделанные в КНР, до 25 процентов, пишет 7 мая гонконгская газета The South China Morning Post.

Речь идет, в частности, о снижении налогов и процентных ставок по кредитам для небольших компаний, стимулировании покупок населением, в том числе автомобилей и бытовой техники. Кроме того, могут быть ослаблены ограничения на продажу недвижимости в небольших городах в Китае. Также Пекин планирует привлекать больше иностранных инвесторов, открывая для этого свою экономику.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что с 10 мая пошлины на некоторые виды товаров, произведенных в КНР, вырастут с 10 до 25 процентов, причем в этот перечень войдут и ряд товаров, которые раньше не подпадали под ввозные пошлины. Тем не менее Пекин намерен продолжить переговоры с Вашингтоном по урегулированию торгово-экономических отношений.