Новости

Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США 11:09
Глава МИД Канады выразила соболезнования родным погибших в Шереметьево 11:07
Преподаватель наказал своих учеников, заспойлерив им "Мстителей" 11:07
В Мурманской области разбился легкомоторный самолет 11:06
В Финляндии открылась министерская встреча Арктического совета 11:05
Первый серийный Су-57 передадут военным до ноября 11:03
Китай намерен стимулировать экономику в ответ на новые пошлины США 11:00
Китай завалит мир подержанными автомобилями 11:00
Жители Перми похитили бизнесмена, потребовав за него 12 млн рублей 10:50
В Якутии двое детей выпали из окна многоэтажки 10:49
Ученые: На вулкане Шивелуч может произойти мощное извержение 10:49
Итальянские врачи выяснили причину паралича Да Винчи 10:45
Стала известна дата суда по делу кемеровской "Зимней вишни" 10:43
В Волгограде зафиксирован первый случай заражения крымской лихорадкой 10:42
Украинский экс-министр заявил, что санкции Киева помогли российскому ВПК 10:39
Видео: "Терминатор" помог заснять ночную репетицию парада Победы 10:38
HBO отшучивается после появления стакана из Starbucks в "Игре престолов" 10:37
Ударный вертолет с электродвигателем разрабатывают для российской армии 10:36
Российскую армию вооружили бесшумными минометами 10:30
Skoda показала первое изображение нового Superb 10:29
В Петербурге пройдет смотр-конкурс молодежных ВИА и рок-групп 10:26
На каких условиях свердловчане готовы работать сверхурочно 10:24
В Воронеже нашли рюкзак с человеческими ногами 10:22
В Подмосковье киллер расстрелял мужчину 10:17
В Haval рассказали о ещё одном кроссовере для российского рынка 10:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
07.05.2019 11:00
Рубрика: В мире

Китай намерен стимулировать экономику в ответ на новые пошлины США

Текст: Константин Волков

Пекин рассматривает возможность принять пакет мер, чтобы стимулировать национальную экономику. Это должно стать ответом на угрозы со стороны США поднять в очередной раз пошлины на товары, сделанные в КНР, до 25 процентов, пишет 7 мая гонконгская газета The South China Morning Post.

США подтвердили намерение поднять пошлины на товары из Китая

Речь идет, в частности, о снижении налогов и процентных ставок по кредитам для небольших компаний, стимулировании покупок населением, в том числе автомобилей и бытовой техники. Кроме того, могут быть ослаблены ограничения на продажу недвижимости в небольших городах в Китае. Также Пекин планирует привлекать больше иностранных инвесторов, открывая для этого свою экономику.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что с 10 мая пошлины на некоторые виды товаров, произведенных в КНР, вырастут с 10 до 25 процентов, причем в этот перечень войдут и ряд товаров, которые раньше не подпадали под ввозные пошлины. Тем не менее Пекин намерен продолжить переговоры с Вашингтоном по урегулированию торгово-экономических отношений.

В мире Восточная Азия Китай Торговые войны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США подтвердили намерение поднять пошлины на товары из Китая
"Стотысячетонный блеф": немецкие СМИ высмеяли американский авианосец
На Украине озвучили размер потерь от прекращения торговли с Россией
КНР осудила действия американских кораблей в Южно-Китайском море
Российскую авиабазу в Сирии обстреляли дважды за день